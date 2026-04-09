09 апреля, 08:48

Город

Мятные палочники впервые поселились в Московском зоопарке

Фото: пресс-служба департамента культуры города Москвы

Мятные палочники, или мегакрании Бейтса, впервые в истории появились в Московском зоопарке. Об этом сообщает портал мэра и правительства столицы.

В природе встретить их можно в лесах северо-восточного побережья Австралии, Соломоновых островов и Новой Гвинеи. Названы они так из-за своего способа защиты от хищников – эти насекомые могут выпускать из пор спрей с мятным запахом.

По словам гендиректора зоопарка Светланы Акуловой, появление на территории зоосада мятных палочников является серьезным достижением, так как они с трудом размножаются в неволе. К такому результату специалисты шли целых 4 года. Теперь все посетители смогут увидеть этих насекомых и узнать множество интересных фактов о них.

Обитают мятные палочники в павильоне "Птицы и бабочки". Специалисты поддерживают в террариуме температуру порядка плюс 26 градусов и влажность около 70%. Там же разместили панданус – растение, которым они питаются и в котором укрываются в природе.

Самцы обычно достигают длины около 76–87 миллиметров. Самки же крупнее – порядка 98–137 миллиметров. У них яркий зеленый окрас. Живут они приблизительно 1,5 года. Вид назвали в честь британского натуралиста Генри Уолтера Бейтса.

Ранее в Московском зоопарке впервые появилась пятнистая генета. Самец обитает в павильоне "Животные Африки". В вольере для него сделали разные ярусы и создали особый световой режим, так как это ночное животное.

Муравьеды Диего и Белла вышли на открытый воздух в Московском зоопарке

