Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

23 января, 10:30

Город

Пятнистая генета впервые поселилась в Московском зоопарке

Фото: телеграм-канал "Московский зоопарк"

Хищная пятнистая генета впервые в истории появилась в Московском зоопарке. Самец живет в экспозиционном вольере в павильоне "Животные Африки" на новой территории, сообщается в телеграм-канале учреждения.

Как отметила гендиректор зоопарка Светлана Акулова, животное сейчас адаптируется на новом месте, большое количество времени оно проводит на открытом пространстве.

"Вольер новосела сделан по принципу ярусности, чтобы он мог реализовывать свои природные потребности и много двигаться, перемещаясь на разные уровни", – добавила она.

Генета питается кормами животного происхождения, говядиной, курицей, грызунами, перепелиными яйцами, фруктами и овощами. В вольере был создан специальный режим инвертированного светового дня, поскольку животное является ночным жителем. Специалисты поддерживают сумеречное освещение в дневные часы, чтобы посетители могли увидеть генету в период активности.

Кроме того, в зоопарке начали проводить с самцом ветеринарные тренинги. Его пытаются приучить к процедурам и уменьшить стресс от взаимодействия с людьми.

Ранее в Московском зоопарке родился детеныш краснокнижного примата потто. Он появился у Нелии и Нориса. Однако почти сразу самка его оставила.

После рождения за детенышем начали следить сотрудники отдела "Приматы". Малыша назвали Нейтоном. После первой недели жизни в сентябре 2025 года животное весило 50 граммов, а в начале января его вес составил 355 граммов.

Собянин: около 600 детенышей появились на свет в Московском зоопарке в 2025 году

Читайте также


животныегород

Главное

Как обезопасить собак от догхантеров?

Стоит надевать собакам на прогулку широкий намордник

Хозяева могут помочь питомцу водным раствором трехпроцентной перекиси водорода

Читать
закрыть

К чему приведет сокращение часов на изучение иностранных языков в школе?

Мера скорректирует учебную программу средней школы, чтобы снизить давление на детей

Однако эксперты относятся к инициативе скептически

Читать
закрыть

Стоит ли торопиться с покупкой недвижимости в начале 2026 года?

Эксперты уверены: призывы поторопиться с покупкой похожи на маркетинговый ход со стороны продавцов

Вместо спешки необходим взвешенный анализ и акцент на юридической безопасности сделки

Читать
закрыть

Чем будет заниматься "Совет мира"?

Изначально предполагалось, что новая структура займется восстановлением сектора Газа

Однако в ее хартии сказано, что совет должен укрепить мир во всех регионах, где есть конфликты

Читать
закрыть

Какие страны лучше всего подойдут россиянам для "зимовки"?

Эксперты выделяют Вьетнам, Бали и Камбоджу

Крайне важно заранее изучить особенности страны

Читать
закрыть

Как бороться с "синдромом старшей сестры"?

Выход из этого состояния начинается с осознания проблемы

Ключевым шагом будет осознать ситуацию и начать отделять свои желания и потребности от чужих

Читать
закрыть

Как будет работать самозапрет на внутриигровые покупки?

Авторы инициативы уверены: мера поможет в борьбе с преступниками

Однако эксперты считают, что мера спровоцирует потерю доступа к ряду игр

Читать
закрыть

К чему может привести отказ от анонимности в Сети?

Эксперты уверены: мир уже движется по пути деанонимизации

Логичным развитием тенденции станет появление универсальных цифровых идентификаторов

Читать
закрыть

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика