Пятнистая генета впервые поселилась в Московском зоопарке

Фото: телеграм-канал "Московский зоопарк"

Хищная пятнистая генета впервые в истории появилась в Московском зоопарке. Самец живет в экспозиционном вольере в павильоне "Животные Африки" на новой территории, сообщается в телеграм-канале учреждения.

Как отметила гендиректор зоопарка Светлана Акулова, животное сейчас адаптируется на новом месте, большое количество времени оно проводит на открытом пространстве.

"Вольер новосела сделан по принципу ярусности, чтобы он мог реализовывать свои природные потребности и много двигаться, перемещаясь на разные уровни", – добавила она.

Генета питается кормами животного происхождения, говядиной, курицей, грызунами, перепелиными яйцами, фруктами и овощами. В вольере был создан специальный режим инвертированного светового дня, поскольку животное является ночным жителем. Специалисты поддерживают сумеречное освещение в дневные часы, чтобы посетители могли увидеть генету в период активности.

Кроме того, в зоопарке начали проводить с самцом ветеринарные тренинги. Его пытаются приучить к процедурам и уменьшить стресс от взаимодействия с людьми.

Ранее в Московском зоопарке родился детеныш краснокнижного примата потто. Он появился у Нелии и Нориса. Однако почти сразу самка его оставила.

После рождения за детенышем начали следить сотрудники отдела "Приматы". Малыша назвали Нейтоном. После первой недели жизни в сентябре 2025 года животное весило 50 граммов, а в начале января его вес составил 355 граммов.

