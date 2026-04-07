Московский зоопарк призвал не покупать и не выпускать птиц на Благовещение

Фото: телеграм-канал "Московский зоопарк"

На православный праздник Благовещения не стоит покупать и выпускать птиц, сообщила пресс-служба Московского зоопарка.

В зоосаде призвали не поддерживать эту "браконьерскую традицию", поскольку часто люди покупают птиц у тех, кто вылавливает пернатых незаконно, а затем продают у церквей и храмов. Из-за ловушек и тесных клеток птицы часто травмируются, они также не могут вернуться к прежней жизни на воле.

"Если очень хочется пообщаться с птицей на 7 апреля – пусть это будет натренированный голубь, который после деликатного выпуска полетит к себе домой", – подчеркнули представители зоопарка.

При этом отмечается, что раньше выпуск птиц чаще всего был гуманным – их подбирали зимой, обмороженных и травмированных, и заботились о них. На свободу их выпускали весной, когда в природе было тепло и много корма.

Ранее руководитель экоцентра "Лосиный остров" департамента природопользования и охраны окружающей среды города Москвы Елена Чижова посоветовала не подкармливать белок, а также других животных с рук. В таком случае существует риск заражения инфекционными заболеваниями, объяснила она.

