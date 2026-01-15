Форма поиска по сайту

15 января, 14:17

Общество
Орнитолог Чернова призвала не кормить птиц черным хлебом

Орнитолог призвала не кормить птиц черным хлебом

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Для подкормки птиц зимой не стоит использовать продукты с солью и черный хлеб. Об этом Москве 24 рассказала сотрудник координационного центра Союза охраны птиц России, орнитолог Елена Чернова.

15 января отмечается День зимующих птиц России. По словам эксперта, наиболее беспроигрышный вариант их подкормки – нежареные подсолнечные семечки, которые полезны для очень многих видов.

Также прекрасно подходят овес, канареечное и рапсовое семя. Еще можно вешать на деревья нитки из сушеных ягод, которые птицы с большим удовольствием едят.
Елена Чернова
сотрудник координационного центра Союза охраны птиц России, орнитолог

Также эксперт порекомендовала класть в кормушку и крупы. Однако, если их отварить, нельзя добавлять соль: она резко нарушает водно-солевой баланс, из-за чего птицы могут погибнуть, объяснила она. Плюс на морозе каша быстро превратится в ком, который птицы не смогут съесть, предупредила Чернова.

"Также в кормушки можно класть несоленое сало. Это полезное калорийное лакомство для птиц, отлично поддерживающее организм в холода", – подчеркнула специалист.

Что касается хлеба, Чернова не рекомендовала использовать черный. Птицы плохо переваривают его, из-за чего вынуждены тратить на это слишком много энергии, необходимой для выживания зимой.

Главное же требование к зимней подкормке – постоянство. Если повесили кормушку, значит, еду в нее необходимо класть каждый день. Птица привыкает к месту пропитания, начинает надеяться на данный источник пищи, и, если в холода в нем внезапно закончится корм, ей может не хватить сил на поиск другого.
Елена Чернова
сотрудник координационного центра Союза охраны птиц России, орнитолог

Когда нет уверенности, что получится наполнять кормушку регулярно, лучше ее не вешать, а периодически носить еду на подкормочные площадки в парках, добавила Чернова.

Ранее руководитель экоцентра "Лосиный остров" департамента природопользования и охраны окружающей среды города Москвы Елена Чижова посоветовала не подкармливать белок, а также других животных с рук. В таком случае существует риск заражения инфекционными заболеваниями, объяснила она.

Трошина Любовь

обществоживотныеэксклюзив

