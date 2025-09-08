Юрист Георгиева: выкапывание или спиливание деревьев в лесу может привести к штрафу

Фото: 123RF/iciakp

Выкапывание или спиливание деревьев в лесу может привести к штрафу. Об этом в беседе с RT рассказала юрист по гражданским делам Алла Георгиева.

По ее словам, любое повреждение деревьев приравнивается к самовольному нанесению ущерба лесным насаждениям.

"Для административной ответственности нужно, чтобы правонарушитель достиг возраста 16 лет. Дерево будет изъято, как и оборудование, с помощью которого оно было извлечено. А гражданина накажут штрафом от 3 до 4 тысяч рублей", – рассказала эксперт.

Георгиева добавила, что, если правонарушение будет совершено при исполнении должностных обязанностей, штраф составит от 20 до 40 тысяч рублей.

"Например, если это будет работающий в этом же лесничестве человек. В случае если юридическое лицо будет привлечено к ответственности, размер штрафа составит от 200 до 300 тысяч рублей", – добавила юрист.

Более того, если повреждение будет нанесено дереву, которое находится в Красной книге, правонарушителя привлекут к уголовной ответственности, обратила внимание эксперт.

