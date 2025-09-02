Биолог Воробьев: в лесах Московской области можно собрать бруснику, калину и клюкву

Фото: 123RF/liudmilachernetska

Бруснику, клюкву, боярышник, шиповник и калину можно собрать в лесах Московской области, рассказал биолог и агроном Михаил Воробьев в беседе с Москвой 24.

Эксперт отметил, брусника чаще встречается в хвойных лесах, где почва преимущественно кислая, в то время как клюква растет на болотистых местностях. Эти ягоды хранятся достаточно долго из-за содержащейся в них бензойной кислоты.

Клюкву, по словам Воробьева, порой собирают даже в весенний сезон под снегом. Однако чаще ее сбор проводят до ноября, когда погода еще остается теплой.

"А вот шиповник и боярышник морозы не любят, поэтому, как правило, когда заканчивается листопад, заканчивается и сезон сбора этих ягод. При этом боярышник просто опадает, а шиповник начинает сохнуть на ветках, ягоды портятся", – указал агроном и добавил, что упомянутые плоды лучше собирать в сезон пожелтевших листьев.

Также биолог обратил внимание, что дикорастущий шиповник обычно сушат целиком, после чего его используют для приготовления чая, отваров или настоев. Внутри небольших плодов находятся щетинки. Их извлекают вместе с семенами, напомнил специалист.

Мелкоплодные дикие сорта Воробьев рекомендовал использовать неповрежденными, чтобы экстракция происходила исключительно в горячей воде.

"В случае с калиной лучше тоже дождаться первых морозов, потому что это помогает частично нейтрализовать горький привкус этих ягод", – подчеркнул он.

В более теплое время ягоды можно очистить от ветвей и положить плоды в морозилку, чтобы доставать их в дальнейшем по мере необходимости, заключил Воробьев.

