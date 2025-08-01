Маркетолог Калинина: дикоросы покупают люди с доходом выше среднего

В Сети начали активно обсуждать резкое подорожание диких ягод. Например, в аэропорту Шереметьево сушеную землянику можно приобрести за 74 тысячи рублей. С чем связано такое экстремальное подорожание, выяснила Москва 24.
Плод категории "люкс"
В июне 2025 года в социальных сетях завирусилась фотография трехлитровой банки земляники почти за 74 тысячи рублей, которую нашли в одном из магазинов в аэропорту Шереметьево.
Когда информация дошла до производителя ягод, компания была не в курсе такого ценообразования, поскольку выставляла более низкий ценник – 17 тысяч. Представитель компании предположила в разговоре с телеканалом Москва 24, что стоимость могла значительно увеличиться в связи с доставкой продукта, особенно в аэропорт. Помимо этого, большой объем земляники сравним с люксовым продуктом.
Кроме того, "драгоценную" ягоду продавали не свежей, а сублимированной, что, на первый взгляд, должно было уменьшить итоговую стоимость. Однако компания-производитель пояснила, что это не так. Достаточно много затрат ушло не только на правильную перевозку этих ягод, которые были собраны во Владимирской области, но также на заморозку, сублимацию и упаковку.
"Причем сегодня технология сублимации – это единственная сушка, которая сохраняет максимум полезных свойств. Она является самой щадящей и производится при минусовой температуре", – объяснила одна из сотрудниц производства.
Также для сублимации используют специальные машины, а значит, производителю приходится тратиться на электроэнергию. К тому же нужно учитывать и ручной отбор каждого плода.
При этом стоимость ягод в целом растет и в обычных магазинах: сейчас 500 граммов малины, собранной в России, продается в среднем почти за тысячу рублей. Продавцы утверждают, что это оправданно, поскольку в сумму включена и работа фермеров, которые выращивали продукт. Маркетинг, в свою очередь, не последний фактор в цепочке ценообразования.
Ягоды также часто преподносят в виде подарка, который создает вау-эффект, особенно в зимнее время, подчеркнула она.
Однако высокая стоимость не гарантирует качество товара. Эксперты утверждают, что выбирать ягоды нужно внимательно. Прежде всего важно обратить внимание, есть ли конденсат внутри упаковки. Его наличие – это признак перепада температур во время хранения, поэтому ягоды могут мгновенно испортиться и заплесневеть.
Тем не менее президент Союза заготовителей и переработчиков дикоросов Юрий Рудаков добавил в разговоре с телеканалом, что не стоит бояться покупать дикие ягоды в сетевых магазинах. Представители организации периодически приезжают и инспектируют производство, поэтому в торговые сети поставляют качественный продукт. Что касается рынков и официальных ярмарок, то их проверяет контролирующая ветеринарная служба. Если же ягоды предлагают в интернете, то нужно смотреть на репутацию продавца.
Высокая стоимость плодов сказывается и на ценообразовании кондитерских изделий.
Эксперт добавил, что сегодня все поставщики знают, насколько важен внешний вид ягод, поэтому стараются поставлять их "одну к одной".
Грибные туры
"Специальный репортаж": земляника по цене золота
Еще один тренд гастрономической "роскоши" – грибы с Севера. Сегодня 3 килограмма таких даров природы продают в среднем за 10 тысяч рублей.
Но и это не все: в последнее время все большей популярностью пользуются услуги гидов, которые водят грибные туры. Причем некоторые проходят в весьма необычных условиях.
В разговоре с Москвой 24 эксперт добавил, что востребованность грибных туров, в которые обычно отправляются группами из 2–3 человек, только растет. Например, в Москве и Подмосковье такое времяпрепровождение стоит от 2 до 5 тысяч рублей за каждого участника.
Крайне важно и то, что гид расскажет о грибах, которые нельзя собирать. Например, некоторые из запрещенных видов (в частности, свинушки) часто поступают в продажу из-за безграмотности продавцов, что становится причиной отравления покупателей. Кроме того, эксперт не допустит, чтобы клиент собирал грибы у дороги, поскольку это опасно.
По этой же причине покупать такой товар у продавцов, сидящих на обочине, тоже опасно, подчеркнул эксперт.
Кроме этого, Михаил Кутушов напомнил, что правильная обработка этих даров природы тоже имеет важное значение. В противном случае отравления не избежать.
Поэтому первое, что нужно сделать перед приготовлением грибов, – хорошо промыть их. Во-вторых, обязательно отварить, чтобы нейтрализовать токсины. И только после таких манипуляций грибы можно обжаривать или готовить любым другим способом.
Важно отметить: при отравлении следует сразу вызвать скорую, сделать это нужно даже при небольшом недомогании, поскольку грибной яд может проявиться не сразу, а спустя время.
В свою очередь, чтобы бороться с некачественными товарами, поступающими официально на прилавки магазинов, в России планируют создать специальную платформу для оценки подобных продуктов, отметил президент Союза заготовителей и переработчиков дикоросов Юрий Рудаков.
Эксперт пояснил, что на сайте люди смогут высказать о товарах свое как положительное, так и отрицательное мнение.