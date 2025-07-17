Диетолог Соломатина: черешня действует как легкое снотворное

Черешня стала самой подорожавшей ягодой в июне 2025 года по сравнению с аналогичным периодом 2024-го, рассказали аналитики. Какими полезными свойствами она обладает, узнала Москва 24.

Высокий интерес

Черешня стала самой подорожавшей ягодой в России за июнь 2025 года, сообщили РИА Новости со ссылкой на исследование одного из сервисов для ведения учета в розничной торговле.

Эксперты проанализировали более пяти миллионов чеков покупателей, сравнив их с ценами того же периода 2024 года. В результате, черешня в среднем подорожала на 38%. При этом в Москве и Подмосковье стоимость ягоды повысилась на 42%. Однако на покупательский интерес это почти не повиляло: он снизился только на 5%.

"Следом за черешней идут вишня и клубника: за килограмм ягод в 2025 году покупатели отдавали на 26% и 24% больше, чем в 2024 году", – отметили аналитики.

Также россияне активно приобретали абрикосы, персики и нектарины. При этом спрос на них уменьшилась только на 3% при росте цены на 13%.

Самой же дорогой позицией оказалась малина: за 500 граммов ягоды россияне отдавали в среднем 632 рубля. Ее стали покупать на 35% меньше, чем в июне 2024 года, посчитали авторы исследования.

Кладезь витаминов

Фото: РИА Новости/Константин Михальчевский

В черешне содержится витамин С, который крайне необходим организму, рассказала Москве 24 врач-диетолог, кандидат медицинских наук Дарья Русакова.





Дарья Русакова врач-диетолог, кандидат медицинских наук Вещество обладает антиоксидантными свойствами, поэтому нейтрализует свободные радикалы. В свою очередь, они повышают риск развития преждевременного старения и хронических заболеваний, например, атеросклероза или диабета.

Эксперт добавила, что витамин С способствует синтезу коллагена. Этот белок необходим для здоровья соединительных тканей.

"Однако содержание витамина С в черешне невысокое: 10–15 миллиграммов на 100 граммов ягод в зависимости от сорта и спелости. Поэтому для получения нормы вещества придется съесть около полукилограмма, а это опасно избытком фруктозы в организме", – предупредила эксперт.

Кроме того, черешня улучшает работу кишечника, поскольку в ней содержится клетчатка, отметила в разговоре с Москвой 24 врач-диетолог, кандидат медицинских наук Елена Соломатина.

"Также пищевые волокна притягивают к себе эндотоксины. Это вредные вещества, которые образуются в организме в процессе жизнедеятельности", – отметила эксперт.

Соломатина добавила, что клетчатка питает полезные бактерии кишечника – микробиоту. Когда она в хорошем состоянии, это благотворно отражается на здоровье иммунной, сердечно-сосудистой и нервной систем.





Елена Соломатина врач-диетолог, кандидат медицинских наук Стоит отметить, что в черешне содержатся кумарины. Это соединения, которые разжижают кровь, поэтому снижают риск образования тромбов, которые часто приводят к аритмиям, инфарктам и инсультам.

Также ягоды богаты калием, нормализующим давление и частоту сердечных сокращений, поэтому полезны и для сердца.

"Интересно, что в составе черешни находится большое количество мелатонина – гормона сна. Благодаря этому ягода действует как легкое снотворное, и отчасти помогает нормализовать циркадные ритмы. Они часто нарушаются из-за перелетов, проблем со сном и других факторов", – рассказала диетолог.

При этом в черешне находятся и органические кислоты. Они действуют как "пилинг", поэтому способны навредить слизистым при заболеваниях ЖКТ, например, гастритах или язвах.

"Важно отметить, что красный цвет в продуктах часто выступает в качестве аллергена. В таком случае нужно выбирать черешню желтого цвета", – предупредила диетолог.

Она порекомендовала съедать 200–400 граммов черешни в день. Однако количество ягод лучше разделить на несколько приемов пищи, потому что они могут вызвать вздутие, заключила Соломатина.

