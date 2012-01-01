Нутрициолог Панова: редис помогает противостоять простуде

Редис богат витаминами и элементами, которые улучшают защитные функции организма и поддерживают его молодость. От каких болезней спасет корнеплод, рассказала нутрициолог Ольга Панова в программе "Доктор 24".
Кладезь витаминов
Весной организм нуждается в витамине С, так как межсезонье нередко становится временем простуды. В таком случае хорошей поддержкой иммунитета может стать редис: в 10–15 овощах находится около 30–40% суточной нормы витамина, рассказала Ольга Панова.
Еще овощ обладает антибактериальными свойствами, добавила эксперт.
"Редису свойственен небольшой мочегонный эффект, что помогает бороться с отеками. Также это низкокалорийный продукт: в 10 корнеплодах находится максимум 20 калорий", – указала нутрициолог.
Витамин К в составе редиса в сочетании с эфирными маслами помогает разжижать кровь. Это значит, что при приеме препаратов, влияющих на ее свойства, нужно быть осторожным, предупредила специалист.
Главные противопоказания
В день рекомендуется съедать 100–150 граммов редиса, отметила нутрициолог. Однако при заболеваниях желудочно-кишечного тракта корнеплод может вызвать обострения, из-за содержащихся эфирных масел.
Также нужно быть осторожным при проблемах с почками: мочегонные свойства редиса могут перегрузить их. Внимательным нужно быть и при патологиях щитовидной железы, так как все крестоцветные (цветная капуста, брокколи, руккола, шпинат, редька, репа, редис и так далее) подавляют ее функции, заключила Панова.