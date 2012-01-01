Диетолог Чехонина назвала главные продукты-энерджайзеры

Определенные продукты способны поддержать мозговую активность, работу нервной системы и улучшить самочувствие после зимы. Что добавить в рацион, рассказала врач-диетолог и кандидат медицинских наук Юлия Чехонина в программе "Доктор 24".
Специи
Весной у многих возникает дефицит энергии, поэтому ее важно восполнять с помощью питания. Для этого в рацион следует добавить специи, рассказала Юлия Чехонина.
Куркумин поддерживает активность нервных клеток и помогает формироваться новым нейронным связям. Эти процессы положительно отражаются на мозговой активности, добавила врач.
"Кроме того, куркумин – мощный антиоксидант, который защищает клетки от разрушительного воздействия факторов внешней среды и свободных радикалов. Также он предотвращает преждевременное старение", – отметила врач.
Специя отлично сочетается с супами, салатами, рисом и другими гарнирами. Более того, ее можно добавлять даже в напитки.
Печень и авокадо
В рацион необходимо включить говяжью печень, так как в ней содержится белок и "почти вся таблица Менделеева", пояснила эксперт. Продукт помогает взбодриться и прийти в тонус, отметила врач.
Также в качестве гарнира рекомендуется использовать листовую зелень, в том числе шпинат. Она богата фолиевой кислотой и витамином С, поэтому улучшает кроветворение и усвоение железа в организме. Сочетание печени и зелени насыщает все клетки и ткани организма кислородом, добавила врач.
Помимо этого, важно добавить в рацион авокадо, насыщенное омега-3-6-9 жирными кислотами. Они необходимы для работы нервной и кровеносной систем, так как улучшают вязкость крови, эластичность клеточных мембран и сосудов. Это положительно сказывается на мозговой активности, заключила Чехонина.