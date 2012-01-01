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26 марта, 19:38

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Диетолог Макиша объяснила, чем мясной клей опасен для кишечника

Из обрезков – в деликатес: что такое мясной клей и чем он опасен

Мясной клей часто используется в мясных продуктах, крабовых палочках и рыбных полуфабрикатах. Чем опасна добавка и как ее получают, объяснила врач-диетолог, член Национальной ассоциации диетологов и нутрициологов Марина Макиша в программе "Доктор 24".

Свойства мясного клея

Фото: 123RF/volff

Мясной клей, или микробная трансглютаминаза – фермент, который получают с помощью бактерий или свиной и говяжьей крови. Добавка способна склеивать белки животного и растительного происхождения, но ее использование запрещено в России, рассказала Марина Макиша.

Когда есть некачественное сырье, например, мясные обрезки, из них склеивают единый кусок. Таким образом, с помощью мясного клея можно произвести колбасу или ветчину.
Марина Макиша
врач-диетолог, член Национальной ассоциации диетологов и нутрициологов

Такой же подход используют для производства некачественных крабовых палочек и рыбных котлет. Если рыба была заморожена и превратилась в труху, добавление трансглутаминазы позволяет получить продукт с другой текстурой.

Мясной клей также используют при производстве творога и сыров, так как он удерживает до 25% влаги. То есть вода увеличивает вес продукта, но продается он по обычной цене. Кроме того, потребитель не получает все полезные вещества, которые содержатся в натуральном молоке, добавила врач.

Здоровье под угрозой

Фото: 123RF/spukkato

Сегодня недостаточно исследований, в которых изучается влияние мясного клея на организм человека. Однако предварительные данные показывают: добавка отрицательно воздействует на кишечник, особенно у людей с воспалительными заболеваниями или непереносимостью глютена, отметила врач.

Мясной клей воздействует на белки и активизирует воспалительные процессы в кишечнике. Также он повышает проницаемость стенок органа. Все это приводит к обострению уже существующих заболеваний, что плохо отражается на здоровье.
Марина Макиша
врач-диетолог, член Национальной ассоциации диетологов и нутрициологов

Продукты с добавлением мясного клея обычно изготавливают недобросовестные производители, которые не указывают наличие добавки в составе. При этом выявить ее крайне сложно: это делают только опытные пищевые технологи, которые способны оценить текстуру продукта.

Если употреблять полуфабрикаты два-три раза в неделю, это не нанесет большого вреда здоровью. Однако, когда питание состоит преимущественно из колбасы и сосисок, это опасно не только из-за добавок, но и высокого содержания насыщенных жиров. Тем не менее, лучше выбирать продукты известных брендов, которые находятся под постоянным контролем, подытожила Макиша.

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