Врач Александра Ноев назвала диагнозы, при которых противопоказан сыр тофу

Полезные вещества в сыре тофу влияют на работу многих систем организма. Чем еще полезен продукт, а кому он противопоказан, рассказала врач-гастроэнтеролог, диетолог и нутрициолог Александра Ноев в программе "Доктор 24".
Профилактика сосудистых заболеваний
Натуральный тофу состоит из сои, соли и воды. В процессе его приготовления происходит денатурация белка (разрушение структуры), что делает продукт полезным, рассказала Александра Ноев.
Также в тофу есть тирамин. Эта незаменимая аминокислота положительно влияет на артериальное давление, что улучшает работу мозговых функций, нервной системы, сердца и сосудов, добавила врач.
Рекомендуется выбирать тофу с меньшим количеством соли, употребление которой не должно превышать 4 граммов в сутки.
"Избыток соли в рационе сужает сосуды, они становятся менее эластичными, и в них накапливаются бляшки", – объяснила Ноев.
Противопоказания
В целом рекомендуется употреблять по 100 граммов тофу три-четыре раза в неделю. Однако соя не у всех хорошо усваивается, поэтому может вызвать вздутие живота, предупредила врач.
Также важно помнить, что вещества в сое могут блокировать синтез гормонов щитовидной железы. Поэтому продукт противопоказан пациентам с гипотиреозом (недостаточная выработка гормонов) и другими патологиями органа, заключила Александра Ноев.