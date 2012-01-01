Врач Александра Ноев назвала диагнозы, при которых противопоказан сыр тофу

Полезные вещества в сыре тофу влияют на работу многих систем организма. Чем еще полезен продукт, а кому он противопоказан, рассказала врач-гастроэнтеролог, диетолог и нутрициолог Александра Ноев в программе "Доктор 24".

Профилактика сосудистых заболеваний

Натуральный тофу состоит из сои, соли и воды. В процессе его приготовления происходит денатурация белка (разрушение структуры), что делает продукт полезным, рассказала Александра Ноев.





Александра Ноев врач-гастроэнтеролог, диетолог, нутрициолог Тофу содержит изофлавоноиды – растительные соединения, которые снижают уровень "плохого" холестерина (липопротеины низкой плотности). Таким образом, вероятность развития сердечно-сосудистых заболеваний уменьшается.

Также в тофу есть тирамин. Эта незаменимая аминокислота положительно влияет на артериальное давление, что улучшает работу мозговых функций, нервной системы, сердца и сосудов, добавила врач.

Рекомендуется выбирать тофу с меньшим количеством соли, употребление которой не должно превышать 4 граммов в сутки.

"Избыток соли в рационе сужает сосуды, они становятся менее эластичными, и в них накапливаются бляшки", – объяснила Ноев.

Противопоказания

В целом рекомендуется употреблять по 100 граммов тофу три-четыре раза в неделю. Однако соя не у всех хорошо усваивается, поэтому может вызвать вздутие живота, предупредила врач.

Также важно помнить, что вещества в сое могут блокировать синтез гормонов щитовидной железы. Поэтому продукт противопоказан пациентам с гипотиреозом (недостаточная выработка гормонов) и другими патологиями органа, заключила Александра Ноев.