Диетолог Дюваль перечислила суперфуды, которые защитят от весенних простуд

Весна традиционно считается сезоном ОРВИ. Залог здоровья в такой период – правильное питание, обогащенное витаминами и микроэлементами. Вместе с экспертами разбираемся, какие продукты нужно употреблять, чтобы максимально защитить свой организм.
Пробиотики и микрозелень
Неустойчивость температур и повышение влажности воздуха весной способствуют заражению ОРВИ и ОРЗ. Чтобы предотвратить заболевания, необходимо внедрить в свой рацион пробиотические продукты, рассказала Москве 24 врач-диетолог Анжелика Дюваль.
Не менее полезен для иммунной системы витамин В: он позволяет поддерживать функционирование дыхательной системы, отметила эксперт. Наиболее высокое содержание микроэлемента характерно для микрозелени.
"Этот продукт обладает супербогатым составом, его нельзя переесть, и он не дает побочных эффектов. И чем больше принимать его в пищу, тем лучше. Можно, например, добавлять его по одной столовой ложке на завтрак, обед и ужин", – рассказала Дюваль.
Рекомендуется также отдавать предпочтение продуктам с витамином D, напомнила врач. Его достаточно много в жирной рыбе, особенно в форели и скумбрии. Оптимальная дневная доза здесь – 150–200 граммов.
Полезный отвар
Организм неспособен бороться с вирусами, если есть недостаток белка, – без него бесполезными окажутся любые витамины. Поэтому весной требуется на постоянной основе есть творог и мясо птицы, добавляя по 100–150 граммов продуктов в разные блюда, заявил в разговоре с Москвой 24 врач-диетолог, нутрициолог Евгений Арзамасцев.
"Иммунитет укрепляется и за счет витамина С. Он есть в цитрусовых, болгарском перце и брокколи. Желательно есть все это в свежем виде или в салатах, потому что вещество разрушается при термообработке", – сказал специалист.
По его словам, за день требуется употреблять порядка 200–250 граммов фруктов и 400 граммов овощей.
Также витамином С богат отвар шиповника, добавил Арзамасцев. Причем для того, чтобы извлечь из напитка максимальную пользу, важно приготовить его самостоятельно.
Кроме того, от вирусов защищает цинк, указал врач. Микроэлемент проще всего получить из устриц и других морепродуктов, употребляя их в количестве 150 граммов ежедневно. Плюс подойдут говядина и любые орехи, в норме которые следует есть каждый день по 150 и 20 граммов соответственно.