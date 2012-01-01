Диетолог Дюваль перечислила суперфуды, которые защитят от весенних простуд

Весна традиционно считается сезоном ОРВИ. Залог здоровья в такой период – правильное питание, обогащенное витаминами и микроэлементами. Вместе с экспертами разбираемся, какие продукты нужно употреблять, чтобы максимально защитить свой организм.

Пробиотики и микрозелень

Неустойчивость температур и повышение влажности воздуха весной способствуют заражению ОРВИ и ОРЗ. Чтобы предотвратить заболевания, необходимо внедрить в свой рацион пробиотические продукты, рассказала Москве 24 врач-диетолог Анжелика Дюваль.





Анжелика Дюваль врач-диетолог Самый эффективный способ защиты – забота о микрофлоре кишечника за счет развития в нем полезных бактерий. Сделать это можно, ежедневно употребляя по 40–50 граммов кимчи и квашеной капусты.

Не менее полезен для иммунной системы витамин В: он позволяет поддерживать функционирование дыхательной системы, отметила эксперт. Наиболее высокое содержание микроэлемента характерно для микрозелени.

"Этот продукт обладает супербогатым составом, его нельзя переесть, и он не дает побочных эффектов. И чем больше принимать его в пищу, тем лучше. Можно, например, добавлять его по одной столовой ложке на завтрак, обед и ужин", – рассказала Дюваль.

Рекомендуется также отдавать предпочтение продуктам с витамином D, напомнила врач. Его достаточно много в жирной рыбе, особенно в форели и скумбрии. Оптимальная дневная доза здесь – 150–200 граммов.

Полезный отвар

Организм неспособен бороться с вирусами, если есть недостаток белка, – без него бесполезными окажутся любые витамины. Поэтому весной требуется на постоянной основе есть творог и мясо птицы, добавляя по 100–150 граммов продуктов в разные блюда, заявил в разговоре с Москвой 24 врач-диетолог, нутрициолог Евгений Арзамасцев.

"Иммунитет укрепляется и за счет витамина С. Он есть в цитрусовых, болгарском перце и брокколи. Желательно есть все это в свежем виде или в салатах, потому что вещество разрушается при термообработке", – сказал специалист.

По его словам, за день требуется употреблять порядка 200–250 граммов фруктов и 400 граммов овощей.

Также витамином С богат отвар шиповника, добавил Арзамасцев. Причем для того, чтобы извлечь из напитка максимальную пользу, важно приготовить его самостоятельно.





Евгений Арзамасцев врач-диетолог, нутрициолог Идеальный вариант – заварить на ночь при температуре 70 градусов ягоды в термосе. Сахар при этом добавлять не нужно. На утро получившийся отвар уже можно пить. В день допускается дозировка в 400–500 миллилитров.

Кроме того, от вирусов защищает цинк, указал врач. Микроэлемент проще всего получить из устриц и других морепродуктов, употребляя их в количестве 150 граммов ежедневно. Плюс подойдут говядина и любые орехи, в норме которые следует есть каждый день по 150 и 20 граммов соответственно.