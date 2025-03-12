Диетолог Мухина: гиповитаминоз грозит ухудшением слуха и качества сна

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Гиповитаминоз возникает при дефиците каких-либо витаминов и может влиять на слух, зрение, сон и состояние костей, сообщила в эфире радио Sputnik доктор медицинских наук, врач-диетолог Марият Мухина.

Как рассказала специалист, при нехватке витамина A ухудшается зрение и слух, поскольку он участвует в синтезе эластина, а самый эластичный орган человека – барабанная перепонка. Вместе с плохим слухом дефицит витамина A может вызвать сухость кожи, шелушение, проблемы с зубами и желудочно-кишечным трактом. Для предотвращения гиповитаминоза Мухина посоветовала весной съедать каждый день по одной моркови.

Утомляемость и плохой сон может свидетельствовать о нехватке витаминов группы B. При появлении этих симптомов диетолог рекомендовала употреблять молочные продукты, мясо и злаковые.

Гиповитаминоз также проявляется при кровоточивости десен, которая может говорить о дефиците витамина С. Во избежание этого в весенний период следует ежедневно включать в рацион фрукты, овощи, злаки, мясо и молочные продукты, отметила Мухина.

Ломкость костей может быть связана с нехваткой витамина D. Врач предупредила, что его дефицит нередко вызывает остеоресорбцию и остеопороз. Кроме того, недостаток этого витамина может провоцировать выпадение волос, ухудшение состояния кожи и усталость.

Чтобы не чувствовать себя разбитым после перехода на летнее время, необходимо улучшить качество сна при помощи физических нагрузок или чтения, сообщает Pravda.Ru. Согласно исследованию, представленному в журнале BMJ Family Medicine and Community Health, подъем тяжестей, занятия на тренажерах и упражнения с собственным весом оказали самое положительное влияние на сон.

Как сообщает JAMA, умеренная физическая активность в течение 30 минут каждый день заметно улучшает работу мозга, в особенности у пожилых людей. Кроме того, следует снизить потребление сахара и полуфабрикатов. Эксперты советуют разнообразить рацион "миской Будды", то есть выбрать источник белка, например курицу или рыбу, и добавить овощи и злаки.

Эксперимент, опубликованный в Nutrients, показал, что нормализовать сон помогает ежедневное употребление 100 калорий манго. Этот фрукт также повышает чувствительность к инсулину и регулирует уровень сахара в крови без риска набора веса. Вместе с тем манго содержит большое количество антиоксидантов и сочетается с йогуртом, гранолой и даже рыбой, к которой фрукт можно использовать в качестве соуса.

В то же время Science Advances сообщает, что для поддержания умственных способностей людям зрелого возраста следует больше читать и выполнять математические задачи. По словам ученых, у людей с развитыми навыками чтения и решения задач по математике когнитивные функции с возрастом не ослабевают.

Зарядиться в весеннее время также поможет вечеринка с простыми закусками, например рыбными консервами, хумусом и свежими овощами и фруктами. Вместе с тем поднять настроение может масляно-желтый цвет в гардеробе, который, согласно исследованиям, повышает уровень энергии и делает человека более жизнерадостным.

Врач-терапевт Надежда Чернышова в разговоре с Москвой 24 сообщала, что стресс, недосып, а также дефицит железа и витамина D ослабляют иммунитет и могут приводить к частым простудам. По ее словам, для детей нормой считается до восьми эпизодов болезни в год, а для взрослых – до четырех.

Ранее ученые Калифорнийского университета выяснили, что дефицит витамина В12 грозит снижением когнитивных способностей и повреждением клеток мозга. Они выявили у пожилых людей с низким содержанием витамина В12 признаки неврологических и когнитивных нарушений.