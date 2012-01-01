Врач Романенко объяснила, почему иммунитет особенно подвержен вирусам весной

Ослабленный иммунитет, дефицит витаминов и сухой воздух часто становятся причинами весенней простуды. Почему так происходит, рассказала врач-кардиолог, терапевт и кандидат медицинских наук Татьяна Романенко в программе "Доктор 24".

Легкая одежда и ослабленный иммунитет

Весной вирусы продолжают активно распространяться и остаются опасными: например, против аденовирусов и вирусов парагриппа вакцин не существует, рассказала Татьяна Романенко.

По ее словам, среди причин заболеваний в это время года сезонное ослабление иммунной системы, неправильная одежда и переохлаждение.





Татьяна Романенко врач-кардиолог, терапевт, кандидат медицинских наук К тому же зимой мы проводили время дома, солнца было мало. Сейчас, почувствовав дыхание весны, все выходят на прогулки в парке, в кино и театры. А в местах с большим скоплением людей создаются идеальные условия для передачи вирусов воздушно-капельным путем.

Также защита ослабевает к весне, так как зимой организм боролся с серьезными инфекциями вроде гриппа и коронавируса, добавила врач.

Острые дефициты и состояние слизистых

Весной организм остро нуждается в микроэлементах и полезных веществах. Например, витамин D напрямую влияет на работу иммунной системы и отвечает за стабильную работу организма в целом, отметила врач.

"Солнца зимой было мало, витамин D не образовывался в коже. К весне практически все оказываются в зоне риска развития гиповитаминоза", – объяснила Романенко.

Также большую роль в защите организма весной играют слизистые оболочки во рту и в носу. В них находятся клетки, синтезирующие иммуноглобулины – белки, которые ограждают от вирусов.





Татьяна Романенко врач-кардиолог, терапевт, кандидат медицинских наук Если слизистая носа пересушена, защитных клеток становится мало. К примеру, сухость может возникнуть из-за работы отопительных приборов, что нарушает первый уровень защиты иммунной системы.

В целом же, чтобы укрепить иммунитет, необходимо больше времени проводить на улице под солнцем, а также соблюдать режим сна и бодрствования, заключила Романенко.

