Врач Романенко объяснила, почему иммунитет особенно подвержен вирусам весной

Ослабленный иммунитет, дефицит витаминов и сухой воздух часто становятся причинами весенней простуды. Почему так происходит, рассказала врач-кардиолог, терапевт и кандидат медицинских наук Татьяна Романенко в программе "Доктор 24".
Легкая одежда и ослабленный иммунитет
Весной вирусы продолжают активно распространяться и остаются опасными: например, против аденовирусов и вирусов парагриппа вакцин не существует, рассказала Татьяна Романенко.
По ее словам, среди причин заболеваний в это время года сезонное ослабление иммунной системы, неправильная одежда и переохлаждение.
Также защита ослабевает к весне, так как зимой организм боролся с серьезными инфекциями вроде гриппа и коронавируса, добавила врач.
Острые дефициты и состояние слизистых
Весной организм остро нуждается в микроэлементах и полезных веществах. Например, витамин D напрямую влияет на работу иммунной системы и отвечает за стабильную работу организма в целом, отметила врач.
"Солнца зимой было мало, витамин D не образовывался в коже. К весне практически все оказываются в зоне риска развития гиповитаминоза", – объяснила Романенко.
Также большую роль в защите организма весной играют слизистые оболочки во рту и в носу. В них находятся клетки, синтезирующие иммуноглобулины – белки, которые ограждают от вирусов.
В целом же, чтобы укрепить иммунитет, необходимо больше времени проводить на улице под солнцем, а также соблюдать режим сна и бодрствования, заключила Романенко.