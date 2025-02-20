Терапевт Чернышова назвала четыре неочевидные причины частых простуд

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Стресс, недосып, а также дефицит железа и витамина D ослабляют иммунитет и могут приводить к частым простудам. Об этом в разговоре с Москвой 24 предупредила врач-терапевт Надежда Чернышова.

По ее словам, для детей нормой считается до восьми эпизодов болезни в год, а для взрослых – до четырех.

Одной из причин более частых простуд может быть стресс, отметила эксперт.



Надежда Чернышова врач-терапевт Стресс характеризуется тем, что в момент опасности организм настроен на выживание – надо бежать, спасаться или отражать нападение. И в эти моменты он просто отключает второстепенные функции, направляя все силы на борьбу с опасностью. Если вы переживаете любой стресс, то иммунитет, который в этом случае считается второстепенной функцией, ослабевает.

Хронический недостаток сна также снижает защитные силы организма, добавила врач.

"Частые простуды могут быть и одним из признаков дефицита железа и витамина D. При их нехватке организму практически не из чего вырабатывать вещества, которые будут бороться с вирусами", – отметила Чернышова.

Специалист посоветовала стараться минимизировать стресс и спать не менее 7–8 часов в сутки. При подозрении на нехватку витаминов и микроэлементов необходимо сдать анализы и посетить врача.

Ранее россиянам назвали напитки, которые помогут быстрее выздороветь. Это чай, вода и морс из брусники и клюквы. Напитки из ягод обладают жаропонижающим и мочегонным эффектом и выводят из организма вредные вещества. Во время болезни рекомендуется пить в сумме 2,5–3 литра жидкости в день.