Терапевт Чернышова назвала четыре неочевидные причины частых простуд

20 февраля, 18:22Общество
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Стресс, недосып, а также дефицит железа и витамина D ослабляют иммунитет и могут приводить к частым простудам. Об этом в разговоре с Москвой 24 предупредила врач-терапевт Надежда Чернышова.
По ее словам, для детей нормой считается до восьми эпизодов болезни в год, а для взрослых – до четырех.
Одной из причин более частых простуд может быть стресс, отметила эксперт.
Хронический недостаток сна также снижает защитные силы организма, добавила врач.
"Частые простуды могут быть и одним из признаков дефицита железа и витамина D. При их нехватке организму практически не из чего вырабатывать вещества, которые будут бороться с вирусами", – отметила Чернышова.
Специалист посоветовала стараться минимизировать стресс и спать не менее 7–8 часов в сутки. При подозрении на нехватку витаминов и микроэлементов необходимо сдать анализы и посетить врача.
Ранее россиянам назвали напитки, которые помогут быстрее выздороветь. Это чай, вода и морс из брусники и клюквы. Напитки из ягод обладают жаропонижающим и мочегонным эффектом и выводят из организма вредные вещества. Во время болезни рекомендуется пить в сумме 2,5–3 литра жидкости в день.