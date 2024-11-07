Диетолог Русакова назвала три напитка, которые помогут быстрее побороть простуду

Фото: depositphotos/tashka2000

Употребление чая, воды и ягодных морсов поможет быстрее справиться с простудой, рассказала Москве 24 врач-диетолог Дарья Русакова.

По ее словам, все продукты обмена веществ, бактерий (если это бактериальная инфекция) выделяются из организма через почки. По этой причине во время болезни рекомендуется обильное теплое питье: можно употреблять обычную воду, чай или ягодные морсы.

"Чай – это традиционное теплое питье, богатое антиоксидантами. Жидкость способствует выведению вредных веществ из организма", – указала эксперт.



Дарья Русакова врач-диетолог Кроме того, можно делать морсы из доступных нам ягод – брусники и клюквы. В них много антиоксидантов и витамина C, полезного для иммунитета. Также он есть в лимоне и цитрусовых, но ягоды обладают более приятным вкусом. Морсы оказывают мочегонное действие, улучшая выведение вредных веществ, и обладают жаропонижающим эффектом.

Некоторые употребляют напитки с имбирем, чтобы быстрее выздороветь. Однако он подходит не всем.

"Имбирь достаточно резкий. Кроме того, на него часто бывает аллергия и пищевая непереносимость, поэтому употреблять его нужно с осторожностью. Тем не менее он улучшает выздоровление и ускоряет выведение токсичных веществ", – пояснила врач.

При простуде количество потребляемой жидкости вместе с чаем, водой и морсом должно составлять в сумме 2,5–3 литра в день, заключила эксперт.

Ранее россиянам посоветовали не употреблять тяжелую пищу во время болезни. Дело в том, на переваривание такой еды уходит много энергии, что может помешать организму бороться с инфекцией. Кроме того, при простуде лучше не есть свежие овощи и фрукты, богатые клетчаткой, поскольку они могут вызвать чувство тяжести. Лучше оставить их на период выздоровления.

Новость дополняется