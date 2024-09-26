Врач Михалева: во время простуды следует избегать фастфуда и красного мяса

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Во время простуды организм пытается бороться с вирусной инфекцией, поэтому важно не перегружать его тяжелой пищей. Об этом сообщает "Газета.ру" со ссылкой на врача-эндокринолога и диетолога Оксану Михалеву.

По ее словам, у организма уходит много энергии на переваривание еды, поэтому лучше отдавать предпочтение легкоусвояемым продуктам, например супам на курином или рыбном бульоне, запеченным овощам, крупам, отварному куриному мясу, нежирной рыбе, а также небольшому количеству фруктов, творожным или кисломолочным блюдам.

Врач посоветовала отказаться на период болезни от фастфуда, снеков, газировки, выпечки, сладостей, красного мяса, а также жирной и жареной пищи. Она также предупредила, что свежие овощи и фрукты, наполненные клетчаткой, могут вызвать чувство тяжести, поэтому лучше оставить их на период, когда организм начнет постепенно восстанавливаться.

Если же во время простуды аппетит отсутствует, то в этом случае эксперт порекомендовала поддерживать питьевой режим для ускорения выведения токсинов из организма. Например, можно употреблять ягодные морсы или молоко с медом, которые помогут восполнить силы и предотвратить обезвоживание.

"Чем мягче и более гомогенная пища, тем легче она будет перевариваться. По мере улучшения состояния можно постепенно возвращаться к обычному питанию", – отметила Михалева.

Ранее эндокринолог Екатерина Сахнова посоветовала обратить внимание на сбалансированное питание во время похолодания. Она посоветовала выстраивать приемы пищи так, чтобы в них было 45–55% углеводов, 20–35% жиров и 10–35% белков.

В меню необходимо включить овощи и фрукты, которые помогут контролировать чувство голода и избежать переедания, уточнила врач. Эксперт также предупредила, что прием пищи на ходу или перед телевизором может привести к увеличению порций, так как мозг не успевает осознать чувство насыщения.

