Нутрициолог рассказала о правильном питании школьников

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В рационе школьников должны присутствовать белки и жирные кислоты. Об этом заявила нутрициолог-диетолог Анна Ивашкевич, сообщает News.ru.

Специалист отметила, что питание школьников должно быть разнообразным и состоять из натуральных продуктов. Она предложила добавить в рацион сыры, творог, различное мясо и рыбу. В качестве перекуса она посоветовала не жареные и не соленые орехи. В них нет холестерина, зато содержится омега-3.

Также Ивашкевич рекомендовала употреблять фрукты и овощи. По ее словам, в день достаточно двух яблок, или двух груш, или четырех мандаринов.

Кроме того, для перекуса школьника подойдет банан, который восполнит энергию уставшего организма, продолжила врач. А на десерт ребенку можно дать злаковое печенье или батончики, подытожила она.

Ранее нутрициолог Ирина Макарова рассказала, как отучить детей от вредной пищи. По ее мнению, есть четыре способа: красивая подача, совместное с родителями приготовление блюд, полезные десерты и готовка привычной еды из натуральных продуктов.

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