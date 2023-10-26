Диетолог рассказала, как предотвратить ожирение у детей

Фото: depositphotos/Taborsky

В мире происходит рост детского ожирения, поэтому родителям необходимо уделять внимание правильному питанию ребенка. Детям следует уменьшить присутствие в рационе сладкого, а также заниматься спортом, сообщает News.ru со ссылкой на врача-диетолога Наталью Круглову.

"Газированные напитки не дают ощущения сытости, поэтому ребенок через некоторое время опять захочет есть. При этом он потребляет большое количество калорий. Я также посоветовала бы не давать детям есть сладкое после шести часов вечера", – объяснила она.

По словам специалиста, не следует хранить сладкое на виду. Как подчеркнула диетолог, сахар вызывает зависимость. Она посоветовала заниматься физической активностью. В особенности врач выделила людей с малоподвижным образом жизни.

Ранее сообщалось, что хоть российские производители газированных напитков уверены в безопасности аспартама и других заменителей сахара, медицинские эксперты все равно предупреждают людей об обратном.

Зампред правления ассоциации "Руспродсоюз" Дмитрий Леонов не разделяет мнения об опасности аспартама, так как превысить допустимую суточную норму потребления вещества очень сложно. Однако врачи же призвали контролировать состав газировок, особенно для детей. В частности, врач-диетолог Маргарита Королева предупреждает: употребление большого количества сладких напитков стимулирует распространение патогенной флоры кишечника.

"Доктор 24": врач рассказала про синдром ночной еды