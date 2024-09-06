Доцент Быстров: употреблять пельмени можно 1–2 раза в неделю

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Есть пельмени можно только 1–2 раза в неделю, потому что чрезмерное употребление может привести к проблемам с пищеварением и лишнему весу. Об этом сообщает "Газета.ру" со ссылкой на доцента кафедры индустрии питания, гостиничного бизнеса и сервиса университета РОСБИОТЕХ Дмитрия Быстрова.

В связи с этим эксперт призвал родителей включать пельмени в рацион школьников с учетом ряда факторов. Специалист уточнил, что важными критериями при выборе данной продукции станут качественные ингредиенты и отсутствие лишних добавок.

"Пельмени обычно содержат мясо, что обеспечивает белок, а также углеводы из теста. Вареное тесто само по себе не является вредным, если оно приготовлено из качественной муки и не содержит избыточного количества жиров или сахара", – объяснил Быстров.

При этом эксперт посоветовал добавлять в рацион ребенка овощи, фрукты, злаки и другие источники белка, чтобы питание ребенка было сбалансировано. Пельмени могут быть хорошим дополнением к меню, но не должны становиться основным блюдом.

"Для составления оптимального рациона для детей рекомендуется всегда консультироваться с врачом или диетологом", – подытожил Быстров.

Ранее главный диетолог столичного департамента здравоохранения Антонина Стародубова рассказала, что чрезмерно частое употребление классических покупных пельменей может стать причиной повышения риска сердечно-сосудистых заболеваний, ожирения и диабета. Калорийность этого продукта также повышает добавление жирных соусов (например, майонеза) или обжаривание на масле.

