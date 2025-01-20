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20 января, 18:48

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Врач Чернышова назвала пять ошибок при лечении простуды

Врач перечислила самые частые ошибки при лечении простуды

Фото: depositphotos/VadimVasenin

Самостоятельный прием антибиотиков, частое использование сосудосуживающих капель, употребление чеснока, слишком горячее питье и отказ от проветривания – главные ошибки при лечении простуды. Об этом Москве 24 рассказала врач-терапевт Надежда Чернышова.

По ее словам, многие пациенты не открывают окна в комнате во время болезни. Однако свежий воздух важен для лечения простуды, поэтому помещение необходимо периодически проветривать.

Будет ошибкой сразу начинать пить антибиотики. Как правило, большинство простудных заболеваний вирусные. На них антибиотики не действуют.
Надежда Чернышова
врач-терапевт

Кроме того, специалист призвала не увлекаться сосудосуживающими спреями от насморка.

"В инструкции к препаратам сказано, что длительность применения не более семи дней. Нужно соблюдать эти сроки, иначе возникнет привыкание. Придется принимать специальные лечебные меры, чтобы избавиться от зависимости", – предупредила Чернышова.

Помимо этого, не стоит пить и использовать для полоскания горла слишком горячие жидкости.

Людям кажется, чем горячее будет их напиток или средство, тем быстрее оно поможет. Но здесь ключевое – приятно горячая температура, иначе можно обжечь слизистую.
Надежда Чернышова
врач-терапевт

Также специалист отметила, что съеденный во время болезни чеснок не поможет быстрее выздороветь. По ее словам, продукт не входит в число средств с доказанной эффективностью.

"Если у человека нет заболеваний желудка, чеснок не навредит организму. Но рассчитывать, что с помощью него можно быстрее справиться с простудой, не стоит", – указала Чернышова.

Ранее россиянам рассказали, что чай, вода и ягодные морсы ускоряют выздоровление при простуде. Жидкость помогает быстрее выводить из организма вредные вещества. Морсы из брусники и клюквы обладают жаропонижающим действием, а также содержат много антиоксидантов и витамина C.

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