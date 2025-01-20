Врач Чернышова назвала пять ошибок при лечении простуды

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Самостоятельный прием антибиотиков, частое использование сосудосуживающих капель, употребление чеснока, слишком горячее питье и отказ от проветривания – главные ошибки при лечении простуды. Об этом Москве 24 рассказала врач-терапевт Надежда Чернышова.

По ее словам, многие пациенты не открывают окна в комнате во время болезни. Однако свежий воздух важен для лечения простуды, поэтому помещение необходимо периодически проветривать.



Надежда Чернышова врач-терапевт Будет ошибкой сразу начинать пить антибиотики. Как правило, большинство простудных заболеваний вирусные. На них антибиотики не действуют.

Кроме того, специалист призвала не увлекаться сосудосуживающими спреями от насморка.

"В инструкции к препаратам сказано, что длительность применения не более семи дней. Нужно соблюдать эти сроки, иначе возникнет привыкание. Придется принимать специальные лечебные меры, чтобы избавиться от зависимости", – предупредила Чернышова.

Помимо этого, не стоит пить и использовать для полоскания горла слишком горячие жидкости.



Надежда Чернышова врач-терапевт Людям кажется, чем горячее будет их напиток или средство, тем быстрее оно поможет. Но здесь ключевое – приятно горячая температура, иначе можно обжечь слизистую.

Также специалист отметила, что съеденный во время болезни чеснок не поможет быстрее выздороветь. По ее словам, продукт не входит в число средств с доказанной эффективностью.

"Если у человека нет заболеваний желудка, чеснок не навредит организму. Но рассчитывать, что с помощью него можно быстрее справиться с простудой, не стоит", – указала Чернышова.

Ранее россиянам рассказали, что чай, вода и ягодные морсы ускоряют выздоровление при простуде. Жидкость помогает быстрее выводить из организма вредные вещества. Морсы из брусники и клюквы обладают жаропонижающим действием, а также содержат много антиоксидантов и витамина C.

