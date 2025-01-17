Metro: в Англии стали продавать леденцы от кашля со вкусом супа

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В Англии начали продавать леденцы от кашля со вкусом супа. Их раскупили меньше чем за сутки, сообщает издание Metro.

Новинку представила компания, известная своим ассортиментом консервированных супов. Новые леденцы нацелены на объединение традиционных средств от простуды с современными подходами лечения, пишет СМИ. При этом продукт содержит основные ингредиенты, например изомальт – заменитель сахара, часто встречающийся в сладостях без сахара, а также куриное мясо и жир.

В каждой банке 20 пастилок от кашля. Первая партия была распродана за несколько часов после анонса, при этом леденцы снова скоро появятся в продаже.

"Когда вы больны, ничто не успокаивает так, как куриный суп с лапшой", – отметили в компании.

Кашель с просвистом и головокружением, а также сопровождающийся липким потом и потерей создания, крайне опасен, рассказал ранее отоларинголог Владимир Зайцев. По его мнению, к неопасному можно отнести только кашель в результате поперхивания. В остальных случаях симптом сигнализирует о проблемах со здоровьем.