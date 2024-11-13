13 ноября, 12:00Общество
"Доктор 24": диетолог рассказала, как правильно принимать витамин С при простуде
Почему продукты с витамином С нужны жителям большого города осенью и кому особенно полезны? Как он может помочь сохранить молодость кожи? Сколько на самом деле нужно принимать витамина С при простуде?
Почему в синтетическом виде он может быть опасен? На эти и другие вопросы в программе "Доктор 24" ответила врач-диетолог, гастроэнтеролог I категории Нурия Дианова.
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