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13 ноября, 12:00

Общество

"Доктор 24": диетолог рассказала, как правильно принимать витамин С при простуде

"Доктор 24": диетолог рассказала, как правильно принимать витамин С при простуде

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Почему продукты с витамином С нужны жителям большого города осенью и кому особенно полезны? Как он может помочь сохранить молодость кожи? Сколько на самом деле нужно принимать витамина С при простуде?

Почему в синтетическом виде он может быть опасен? На эти и другие вопросы в программе "Доктор 24" ответила врач-диетолог, гастроэнтеролог I категории Нурия Дианова.

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Программа: Доктор 24
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