"Доктор 24": диетолог рассказала, как правильно принимать витамин С при простуде

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Почему в синтетическом виде он может быть опасен? На эти и другие вопросы в программе "Доктор 24" ответила врач-диетолог, гастроэнтеролог I категории Нурия Дианова.