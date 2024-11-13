Облачная с прояснениями погода ожидает москвичей 13 ноября

Фото: Москва 24/Лидия Широнина

Облачная с прояснениями погода ожидается в Москве и Подмосковье 13 ноября, передает Гидрометцентр России.

По прогнозам синоптиков, днем температура воздуха в столице будет в пределах от 2 до 4 градусов тепла, в области – от 0 до 5 градусов.

Скорость западного ветра составит 4–9 метров в секунду. Атмосферное давление установится на отметке 756 миллиметров ртутного столба.

Между тем в первую половину недели в Москве ожидается облачная погода без осадков, однако 14 и 15 ноября пойдет мокрый снег с дождем. Как рассказывал руководитель прогностического центра "Метео" Александр Шувалов, в течение всей недели температура воздуха будет колебаться около нуля в дневные часы. Дожди 14 и 15 ноября не будут сильными. Выпадет до 3 миллиметров осадков.