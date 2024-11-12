Температура на периферии Москвы увеличилась на 2,8 градуса за 243 года

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

За 243 года температура воздуха на периферии Москвы увеличилась на 2,8 градуса. Об этом свидетельствуют результаты исследования, проведенного учеными Московского государственного университета (МГУ) имени Ломоносова.

Как отметили в пресс-службе вуза, на географическом факультете был впервые получен и исследован полный ряд данных о температуре воздуха в столице с 1779 года.

"Температура воздуха на периферии столицы увеличилась в среднем за 243 года на 2,8 градуса, а в сельской местности Подмосковья – не менее чем на 1,6 градуса. При этом степень континентальности климата Москвы уменьшилась", – говорится в сообщении.

Ученые выяснили, что сильнее всего потеплели январи – на пять градусов за 243 года. При этом летом и в начале осени изменения незначимы, отметил руководитель исследования, ведущий научный сотрудник кафедры метеорологии и климатологии географического факультета МГУ Михаил Локощенко.

Также добавляется, что с 1779 года среднегодовая температура менялась немонотонно.

"Потепление в конце малого ледникового периода, пик которого пришелся на 1820–1830 годы, сменилось слабым похолоданием в середине и конце XIX века, затем новым потеплением с начала XX века и его небольшим замедлением в последние десятилетия", – отметили в вузе, добавив, что степень континентальности климата последовательно уменьшалась.

Между тем глобальное потепление происходит в России быстрее, чем в других местах, в связи с близостью к Приполярью. Как рассказал ведущий научный сотрудник Пущинского научного центра биологических исследований РАН, специалист по глобальным экологическим катастрофам Алексей Карнаухов, процесс глобального потепления заключается в том, что температура на планете постепенно выравнивается.

При этом помочь улучшить международное положение страны может именно климатическая проблема, считает ученый.