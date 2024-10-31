Диетолог Русакова назвала лучшие продукты для восстановления печени

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Нежирная рыба, мясо, кисломолочные продукты, овощи и фрукты помогут печени восстановиться. Об этом Москве 24 рассказала врач-диетолог Дарья Русакова.

Специалист пояснила, что печень обладает способностью к регенерации. Для этого необходимо снизить нагрузку на орган, перейдя на легко перевариваемые и усвояемые продукты. От жирной, жареной пищи и алкоголя следует отказаться, подчеркнула Русакова.





Дарья Русакова врач-диетолог На время восстановления печени рекомендуется молочно-растительная диета: свежие фрукты, овощи, зелень, легкие сорта мяса, птицы, рыбы, кисломолочные продукты.

В мясе специалист посоветовала отдавать предпочтение говядине, индейке, кролику и курице без кожи. К нежирной рыбе диетолог отнесла окуня и треску. Все эти продукты лучше употреблять в отварном виде, отметила специалист.

"Если мы говорим о кисломолочных продуктах, жирность творога должна быть не более 5%, а йогуртов, ряженки и кефира – до 2,5%. Сметану желательно выбирать жирностью в 10%", – указала Русакова.

Продолжительность диеты зависит от того, каким заболеванием печени страдает человек. К примеру, инфекционным, аутоиммунным, онкологическим. Также встречается жировой гепатоз из-за лишнего веса и токсический гепатит в связи с употреблением лекарств. Срок диеты определяет врач, заключила Русакова.

Ранее россиян предупредили, что печень не имеет болевых рецепторов, из-за чего заболевания могут развиваться бессимптомно. Это приводит к тому, что проблемы со здоровьем часто выявляются во время рутинных анализов.

