Терапевт Хухрев назвал три опасных заболевания, которые развиваются бессимптомно

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Атеросклероз, заболевания печени и онкология могут развиваться бессимптомно. Об этом Москве 24 рассказал врач-терапевт Алексей Хухрев.

Эксперт отметил, что человек может не замечать проблем с печенью, так как у этого органа нет болевых рецепторов. Поэтому рост новообразования или хронический гепатит обычно выявляются случайно во время рутинных анализов, предупредил он.





Алексей Хухрев врач-терапевт Онкология тоже может развиваться бессимптомно. В частности, рак поджелудочной железы и толстой кишки в общем-то "молчит" до момента, пока не дорастет до серьезной стадии.

Незаметно может развиваться и атеросклероз – повышенный холестерин не сопровождается какими-либо симптомами, обратил внимание Хухрев. А вот с гипертонией все не так однозначно: некоторые могут ничего не чувствовать даже при подъеме давления до 200, а у кого-то и небольшое отклонение от нормы дает неприятные симптомы, объяснил врач.

Чтобы вовремя выявить проблемы со здоровьем, специалист посоветовал ежегодно проходить чек-ап организма.

Ранее в Минздраве рассказали, что вакцина от рака прошла доклинические испытания. Теперь разработчикам предстоит провести первую фазу тестов на добровольцах.

