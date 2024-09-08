Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

08 сентября, 16:19

Общество
Главная / Новости /

Терапевт Хухрев назвал три опасных заболевания, которые развиваются бессимптомно

Терапевт назвал опасные заболевания, которые развиваются бессимптомно

Фото: depositphotos/NewAfrica

Атеросклероз, заболевания печени и онкология могут развиваться бессимптомно. Об этом Москве 24 рассказал врач-терапевт Алексей Хухрев.

Эксперт отметил, что человек может не замечать проблем с печенью, так как у этого органа нет болевых рецепторов. Поэтому рост новообразования или хронический гепатит обычно выявляются случайно во время рутинных анализов, предупредил он.

Онкология тоже может развиваться бессимптомно. В частности, рак поджелудочной железы и толстой кишки в общем-то "молчит" до момента, пока не дорастет до серьезной стадии.
Алексей Хухрев
врач-терапевт

Незаметно может развиваться и атеросклероз – повышенный холестерин не сопровождается какими-либо симптомами, обратил внимание Хухрев. А вот с гипертонией все не так однозначно: некоторые могут ничего не чувствовать даже при подъеме давления до 200, а у кого-то и небольшое отклонение от нормы дает неприятные симптомы, объяснил врач.

Чтобы вовремя выявить проблемы со здоровьем, специалист посоветовал ежегодно проходить чек-ап организма.

Ранее в Минздраве рассказали, что вакцина от рака прошла доклинические испытания. Теперь разработчикам предстоит провести первую фазу тестов на добровольцах.

Читайте также


Медведева Светлана

обществомедицинаэксклюзив
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика