Врач Агаева: оставленный на зарядке на ночь телефон может загореться

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Не стоит на ночь класть подключенный к розетке телефон под подушку, оставлять его без внимания на легковоспламеняющихся поверхностях, так как гаджет может перегреться и загореться. Об этом RT рассказала врач-терапевт Анастасия Агаева.

"Существует мнение, что мобильный телефон нельзя оставлять рядом с кроватью на ночь, поскольку известно, что все смартфоны излучают электромагнитные волны различных частот. Однако единственным доказанным на данный момент следствием поглощения этих волн является нагрев той части тела, с которой телефон контактирует", – поделилась она.

Специалист напомнила, что Всемирная организация здравоохранения советует не хранить активные мобильные устройства рядом с телом во время сна, так как Международное агентство по изучению рака классифицирует радиочастотные электромагнитные поля как потенциально канцерогенные.

По словам Агаевой, существуют опасения и относительно воздействия на организм гаджета, находящегося на зарядке. При этом нет убедительных доказательств, что это излучение может навредить здоровью.

При этом эксперты по сну рекомендуют полностью убрать гаджеты из спальни, чтобы улучшить гигиену сна: синий свет, который излучается экраном смартфона, подавляет выработку мелатонина – гормона, ответственного за регулирование цикла сна и бодрствования. Врачи рекомендуют не пользоваться гаджетами за час-два до сна, чтобы отдых был крепким и здоровым.

Между тем врач-сомнолог, терапевт и эндокринолог Дарья Лебедева поделилась правилами для улучшения сна. Она рассказала о фазах отдыха, а также влиянии образа жизни на появление кошмаров во время сна. Врач посоветовала соблюдать режим дня, узнать норму часов для отдыха и проверить здоровье на наличие обструктивного апноэ сна или какого-либо расстройства.