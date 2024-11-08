Шестидневная рабочая неделя ожидается в РФ в конце декабря

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Россиян ждет шестидневная рабочая неделя с 23 по 29 декабря. Об этом рассказала эксперт HeadHunter по трудовому праву Ольга Владимирова, передает РИА Новости.

"В соответствии с постановлением правительства РФ "О переносе выходных дней в 2024 году" выходной день переносится с субботы, 28 декабря, на понедельник, 30 декабря", – отметила специалист.

Владимирова добавила, что 28 декабря не будет сокращенным рабочим днем.

Таким образом, россияне отдохнут с 29 декабря по 8 января, а 31 декабря станет выходным днем после переноса выходного с 7 января этого года.

Между тем нерабочие дни перенесены с воскресенья, 23 февраля, на 8 мая, с субботы, 8 марта, на 13 июня. Кроме того, нерабочими днями в 2025 году станут 22 и 23 февраля, 8 и 9 марта. Выходные ждут граждан РФ с 1 по 4 и с 8 по 11 мая, с 12 по 15 июня, с 2 по 4 ноября.

В свою очередь, юрист Алла Георгиева рекомендовала россиянам в 2025 году брать отпуск в месяцы с максимальным количеством рабочих дней. Эксперт предупредила, что не стоит брать отпуск в "праздничные" месяцы, так как рабочий день будет стоить дороже.

