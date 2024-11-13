В Госдуме предложили разрешить тратить маткапитал на лечение

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В России необходимо разрешить тратить маткапитал на лечение, если соответствующие медицинские услуги не входят в ОМС. С такой инициативой выступил вице-спикер Госдумы Борис Чернышов, сообщает газета "Известия".

Парламентарий уже направил соответствующее письмо замглавы кабмина Татьяне Голиковой. В нем он подчеркнул, что часто лечение и курсы терапии требуют больших вложений.

"Расширение использования маткапитала на лечение не только ребенка, но и его родителей позволит значительно повысить доступность медицинских услуг и снизить финансовую нагрузку на семью. Кроме того, здоровые родители могут лучше заботиться о своем ребенке, что позитивно сказывается на его эмоциональном и физическом состоянии", – написал Чернышов.

Подготовкой перечня услуг, на которые можно будет тратить средства маткапитала, займется министерство здравоохранения.

Вице-спикер ГД обратил внимание, что в некоторых регионах, в том числе в Ростовской и Томской областях, Санкт-Петербурге и ЯНАО уже разрешили расходовать маткапитал на медицинские услуги для детей.

Ранее правительство утвердило правила направления средств остатка материнского капитала на получение единовременной выплаты. Теперь россияне смогут получить до 10 тысяч рублей, обратившись в МФЦ, через почту или портал "Госуслуги".

Выплаты относятся к средствам, оставшимся на счету после того, как большая их часть была использована на улучшение жилищных условий, образование детей, приобретение товаров и услуг для детей‑инвалидов и другое.

