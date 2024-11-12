Reuters: в Европе мошенники подделали около 2 тыс картин знаменитых художников

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В Европе была раскрыта крупная преступная сеть, которая занималась подделкой и продажей произведений искусства. Об этом сообщает агенство Reuters.

Итальянским полицейским удалось изъять более 2 100 подделанных картин Бэнкси, Энди Уорхола, Пабло Пикассо, Клода Моне, Марка Шагала и других известных художников. Общая стоимость всех изъятых работ составила 200 миллионов евро.

Помимо картин, правоохранители обнаружили шесть мастерских, где изготавливали подделки. Три из них находились в Италии, еще три нашли в других европейских странах.

Всего подозреваемыми по делу проходят 38 человек из Италии, Испании, Франции и Бельгии, против них возбудили уголовное дело по статьям о заговоре с целью торговли краденым, а также подделке и незаконной торговле произведениями искусства.

В свою очередь, главный прокурор Пизы подчеркнул, что, если преступная сеть не была бы раскрыта, подделки, "безусловно, существенно изменили бы аукционный рынок".

Отмечается, что расследование по данному делу началось в 2023 году, когда в Пизе из коллекции предпринимателя изъяли примерно 200 подделок. В итоге полиция проследила торговлю подделками на аукционах в Италии, после чего связала их с сетью фальсификаторов.

Ранее в Италии была найдена подлинная картина, которую торговец Луиджи Ло Россо нашел подвале дома на Капри в 1962 году. Обнаружив полотно, мужчина решил забрать холст с собой в Помпеи. После этого на протяжении нескольких десятилетий картина висела на стене в его гостиной.

На холсте изображен искаженный портрет французской художницы Доры Маар, которая когда-то была музой Пикассо. В левом верхнем углу полотна поставлена подпись знаменитого художника.