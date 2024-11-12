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Всемирная метеорологическая организация (ВМО) заявила, что, согласно расчетам, текущий год может стать самым теплым за всю историю метеонаблюдений, передает "Интерфакс" со ссылкой на научного руководителя Гидрометцентра России Романа Вильфанда.

Так, по словам синоптика, сейчас отмечается рост скорости повышения уровня океана.

"За десятилетие с 2014 по 2023 год средний глобальный уровень повышался со скоростью 4,77 миллиметра в год. То есть он за 10 лет повысился на почти 4,8 сантиметра. Это много. И это более чем в 2 раза превышает скорость повышения, которая была зафиксирована с 1993 по 2002 год", – объяснил Вильфанд.

Кроме того, ухудшается ситуация и с ледниками. В прошлом году они лишились рекордного количества льда – 1,2 метра в водном эквиваленте, что стало крупнейшей потерей с момента начала измерений с 1953 года.

Также, по данным ВМО, теплосодержание океана в прошлом году оказалось самым высоким за все время наблюдений, в текущем же году темпы останутся на сопоставимом уровне.

"То есть температура океана будет рекордно высокой. Это проблема, потому что если воздух более инерционен, то тут другая ситуация, океан очень долго держит тепло", – подчеркнул Вильфанд.

Ранее ВМО также заявила, что десятилетие с 2011 по 2020 год стало самым теплым в истории наблюдений за погодой. Согласно докладу ученых, средняя глобальная температура была на 1,1 градуса Цельсия выше средних значений за 1850–1900 годы.

В качестве причины рекордных температур на суше и в океане в ВМО назвали продолжающийся рост концентрации парниковых газов.

