Горячий рекорд: почему 2024 год может стать самым жарким и что будет с климатом в РФ

Температурные показатели на Земле девять месяцев подряд устанавливают рекорды. Об этом сообщил научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд. По его словам, такое происходит впервые за всю историю метеорологических наблюдений. Рассказываем подробности и разбираемся, с чем связан этот феномен и может ли он повлиять на климатические условия в РФ.



"Это очень много"

Минувший февраль стал девятым подряд рекордно теплым месяцем на Земле. Об этом рассказал научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд. По данным европейской службы мониторинга Copernicus, в последнем зимнем месяце температура воздуха на планете в среднем достигала 13,54 градуса. "При этом уже восемь месяцев, с июля, глобальная температура превышает норму на 1,5 градуса. Это очень много", – подчеркнул Вильфанд.

Такая ситуация происходит впервые за всю историю наблюдений, уточнил специалист. Вместе с тем он призвал не сравнивать с глобальными изменениями погодные условия в конкретном месте проживания.





Роман Вильфанд научный руководитель Гидрометцентра России Зима на Северном полушарии была самая теплая за весь период наблюдений, но жители Европейской России это не почувствовали, потому что для Москвы, в частности, средняя температура была ниже нормы.

Ранее во Всемирной метеорологической организации (ВМО) при ООН сообщили, что прошлый год получил титул самого жаркого за всю историю наблюдений. В этот период средняя глобальная температура, по подсчетам экспертов, оказалась примерно на 1,45 градуса выше, чем в доиндустриальную эпоху. Однако ученые не исключают, что 2024 год может побить соответствующий рекорд. Согласно предварительным оценкам, повышение средней глобальной температуры прогнозируется в пределах 1,3–1,6 градусa.



По сценарию экспоненциального роста

Рост температуры на Земле связан с глобальным потеплением и явлением Эль-Ниньо. Об этом Москве 24 рассказал ведущий научный сотрудник Пущинского научного центра РАН, климатолог Алексей Карнаухов.

Специалист отметил, что рекорды бьет именно средняя температура на планете."В разных частях Земли температура ведет себя не одинаково. Где-то она бьет рекорды, где-то нет. Но рост средней температуры действительно в последнее время несколько ускорился", – говорит эксперт.





Алексей Карнаухов ведущий научный сотрудник Пущинского центра РАН, климатолог Быстрый рост средней температуры на Земле связан, во-первых, с глобальным потеплением, которое идет по сценарию экспоненциального роста. То есть вначале вроде как оно растет не очень сильно, но по мере движения времени вперед ускоряется. Во-вторых, сейчас к нему добавилось явление Эль-Ниньо, которое характеризуется повышением температуры поверхностного слоя воды в экваториальной части Тихого океана и происходит эпизодически, примерно раз в четыре, может быть восемь лет.

В последний раз феномен начал проявлять себя летом 2023 года. По прогнозам специалистов, влияние Эль-Ниньо может продлиться до предстоящего апреля. Карнаухов считает, что после окончания его действия температура на Земле вряд ли сильно уменьшится.

"Даже если Эль-Ниньо пройдет и пик потепления останется позади, то глобальное потепление все равно никуда не денется. И рост температуры будет продолжаться по экспоненте. Потом наступит холодная фаза, так называемая Ла-Нинья. И на какое-то время, может быть, температура стабилизируется или даже начнет понижаться. Речь про относительно небольшие десятые градуса. Но это не так существенно, потому что затем снова будет положительная фаза. И температура опять начнет расти", – объясняет климатолог.

Специалист не исключил, что рост средней температуры на Земле может повлиять на погоду в России.

"Тренд отражается по всему миру, в частности и в нашей стране. Причем в РФ наблюдается больший рост средней температуры, чем в среднем по планете. Во-первых, у нас континентальная страна. На суше рост температуры происходит активнее. Кроме того, Россия – это относительно северная страна, которая близка к Северному полюсу. А в вблизи полярных регионов рост температуры тоже более значительный. Например, в Сибири в некоторых местах увеличение температуры в три раза превышает среднепланетарные значения", – комментирует Карнаухов.





Алексей Карнаухов ведущий научный сотрудник Пущинского научного центра РАН, климатолог Будет ли лето 2024 года в РФ таким же ужасно жарким, как в 2010 году, или же достаточно прохладным – это уже зависит от конкретной конфигурации атмосферных потоков. То есть как расположатся циклоны, антициклоны на территории нашей страны. Но вероятность жаркого лета, естественно, повышается в рамках такого глобального потепления.

По мнению климатолога, в ближайшие 5–10 лет в России не будет кардинальных погодных изменений, если не произойдет перестройки течения Северной Атлантики. Если же эта система нарушится в результате глобального потепления, в РФ может наступить очень холодный климат, сравнимый с прошлыми временами оледенения. Существует риск, что температура в некоторых регионах понизится на 20–25 градусов, заключил эксперт.

