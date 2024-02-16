Климатолог не исключил дождливое лето в России в 2024 году

Погода в России этой зимой не соответствует климату: оттепель чередуется сильными морозами, а интенсивность осадков бьет рекорды. Разбираемся вместе с климатологом, с чем могут быть связаны такие природные аномалии.



"Неоднородность погоды"

Фото: Москва 24/Никита Симонов

Нормальной погоды, которая соответствует российскому климату, этой зимой в стране почти не было. Частые оттепели сменяются такими же частыми аномальными морозами, при этом средняя температура за весь период будет около нормы, рассказал научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.



Роман Вильфанд научный руководитель Гидрометцентра России Эта неоднородность погоды, конечно, в этом году впечатляет. Очень мало того, что называется нормальной зимней погодой, которая соответствует климату.

Кроме того, осадки этой зимой тоже удивляют: по словам синоптика, такой большой плотности снега не было уже очень давно.

"Дело в том, что метеорологи оценивают снежность не по высоте снега, а по его плотности. Так вот, плотность снега очень большая, такой не было уже несколько десятилетий", – подчеркнул Вильфанд.

Ранее стало известно, что четверг, 15 февраля, выдался самым снежным днем в этом месяце. На станции ВДНХ за сутки выпало 11 миллиметров осадков, что составляет четверть месячной нормы.

Заммэра столицы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков сообщил, что для ликвидации последствий снегопада было задействовано 14,5 тысячи единиц техники и 165 тысяч человек, в том числе дополнительные силы привлечены из инженерных компаний. Он отметил, что за эту зиму в Москве выпало уже 2,06 метра снега при норме 1,52 метра.

"Для коммунальных служб это норма, никакой не аврал. Мы не даем зиме победить нас", – отметил заммэра.

Туманные перспективы

Фото: Москва 24/Лидия Широнина

Этой зимой осадки в столичном регионе в целом действительно не соответствуют норме – снега выпало в два раза больше. При этом температурные значения действительно стандартные, рассказал Москве 24 начальник отдела метеорологии и климата ФГБУ "Центральное УГМС" Николай Терешонок.



Николай Терешонок начальник отдела метеорологии и климата ФГБУ "Центральное УГМС" Эта зима стала рекордсменом по количеству снега. Значительная высота покрова держится с середины января. В Москве прошло около восьми крупных метелей, которые начались 24 ноября, 4 и 15 декабря, 6 января, 11 января, 19 января, 7 января и 15 февраля, что довольно редкое явление в нашем регионе.

По его словам, на 16 февраля высота снежного покрова в норме должна составлять 36 сантиметров, но по факту уже приблизилась к отметке 62.

"Последние три зимы были достаточно снежные, но эта побила рекорд. При этом, несмотря на то что зима кажется суровой, средняя температура в Москве – в пределах нормы", – отметил эксперт.

Климатолог считает, что главное объяснение этим "снежным катаклизмам" – глобальное потепление. С ростом температуры увеличивается испарение влаги в мировом океане, что приводит к дождям и снегопадам.



Николай Терешонок начальник отдела метеорологии и климата ФГБУ "Центральное УГМС" Массы воздуха приносили с южной Атлантики и Средиземноморья обильные осадки в европейскую часть России, в частности в столичный регион.

Эксперт добавил, что пока сложно дать точный прогноз, какой будет весна и лето. Но существует тенденция к увеличению осадков по той же самой причине – из-за глобального потепления. Так что не исключено, что лето 2024 года будет дождливым.

"Однако существует периодичность, связанная с особенностью циркуляции атмосферы в европейской части России. После обильных осадков могут наступить продолжительные периоды засухи", – отметил Терешонок.

Поэтому возможно, что весна будет ранняя и без сильных осадков, заключил эксперт.