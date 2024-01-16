Идем на рекорд? Почему 2024 год может стать самым жарким за всю историю

Всемирная метеорологическая организация (ВМО) еще до окончания 2023 года назвала его самым жарким за всю историю наблюдений. Теперь специалисты считают, что 2024-й может побить этот рекорд. С подробностями – научный обозреватель Николай Гринько.



Жителям европейской части России сейчас очень сложно поверить в глобальное потепление, поскольку зима 2023–2024 принесла аномальные холода, обильные снегопады и сильные ветра. Прошедшее лето тоже нельзя было назвать экстремально жарким: и в 2021-м, и в 2016-м температурные показатели были заметно выше. И тем не менее общемировая тенденция неумолима: планета постепенно нагревается. В минувшем году с июня по декабрь ежемесячно устанавливались новые температурные рекорды. Средняя температура воздуха по всему миру летом 2023 года составила 16,77 градуса по Цельсию, что на 0,66 градуса выше нормы, сообщила Служба по контролю за изменением климата ЕС "Коперник".

Чтобы понять, почему климатологи уверены, что следующий год будет еще жарче, нужно разобраться с феноменом Эль-Ниньо. Так называют явление, в результате которого экваториальная часть Тихого океана становится теплее обычного – примерно на 3 °C. Этот процесс длится несколько лет, а затем ему на смену приходит похолодание – так называемая Ла-Нинья.

Эти термины переводятся с испанского как "мальчик" и "девочка". Смена этих событий происходит каждые два-семь лет и влияет на климат в разных уголках Земли. Колебания в 3 °C могут показаться незначительными, однако этого изменения достаточно, чтобы нарушить погодные условия в глобальном масштабе.

При нормальных условиях Эль-Ниньо и Ла-Нинья способны циклически менять климат по всей Земле, но последние десятилетия климатологи не могут назвать нормальными. Все дело в антропогенном изменении климата – средние температуры растут, а вместе с ними сдвигаются по шкале и те самые трехградусные колебания. Потепления океанских течений становятся сильнее, а похолодания – слабее. Миллионы тонн соленой воды служат гигантским тепловым аккумулятором, перенося тепло с одной части планеты в другую.



Что же так настораживает ученых? Дело в том, что последние три года в Тихом океане главенствовала Ла-Нинья, и длилась она чуть дольше, чем обычно. Но Ла-Нинья – это фаза охлаждения, и в 2023-м она сменилась на противоположную. Уже в июле прошедшего года Всемирная метеорологическая организация ООН предупредила о рекордных температурах и волнах экстремальной жары, связанных с приходом Эль-Ниньо. В дополнение к изменению климата это явление может добавить до 0,2 °C к средней температуре на Земле. Но общая температура на планете уже выросла примерно на 1,2 °C по сравнению с показателями до промышленной революции. Из-за того, что Эль-Ниньо добавит дополнительный жар в атмосферу, скорее всего, рост температуры на Земле превысит порог в 1,5 °C, который установлен Парижским соглашением как ограничительный.

В наступившем году на планете в среднем станет жарче. Но, что выглядит удивительным, при этом зимы в Северной Европе будут холоднее. Баланс между высоким давлением над Азорскими островами и низким давлением над Исландией определяет, куда в Европе зимой направляются осадки – на север или юг. Во время Эль-Ниньо это равновесие нарушается, и в Южной Европе повышается уровень влажности. При этом северная часть континента испытывает обратный эффект: зимы там становятся суше и при этом холоднее. То есть если Эль-Ниньо достаточно усилится, то зима 2024 года может оказаться очень морозной. И получается, что следующей зимой жителям европейской части России будет еще сложнее поверить в глобальное потепление.

Хотя...