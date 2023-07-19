По убывающей: ученые выяснили, что число природных катаклизмов постоянно снижается

Ученые из бельгийского Центра исследований эпидемиологии катастроф (CRED) опубликовали статью, из которой следует, что, вопреки общему мнению, количество природных катаклизмов и катастроф в последние годы неуклонно снижается. В вопросе разобрался научный обозреватель Николай Гринько.



Спросите любого человека на улице: «Как вы считаете, стихийных бедствий в последнее время стало больше или меньше?» Наверняка вы получите ответ: «Конечно, больше!» Правда, если поинтересоваться у прохожего, на каких данных основывается это мнение, он, скорее всего, затруднится с ответом.

Если открыть подборку новостей на каком-нибудь медиаресурсе за любой день, в ней обязательно найдется сообщение о наводнении, засухе или тайфуне. Человечество вот уже несколько десятилетий живет с ощущением постоянного роста количества стихийных бедствий на планете. О таком положении вещей заявляют не только телеканалы и новостные сайты, но и намного более серьезные ресурсы. В 2021 году ООН опубликовала доклад Всемирной метеорологической организации (ВМО), согласно которому за последние полвека количество природных катастроф увеличилось в пять раз. Все это ВМО связывает с климатическими изменениями и прогнозирует дальнейшее ухудшение ситуации.

Стоит отметить, что до середины XX века количество стихийных бедствий вообще никто не подсчитывал. Лишь в 1973 году по инициативе бельгийского эпидемиолога Мишеля Леша был создан Центр исследования эпидемиологии катастроф (CRED), который со временем стал ведущей в мире организацией, отслеживающей статистику таких событий.

В июле 2023-го организация отметила полувековой юбилей, выпустив специальный номер собственного издания CRED Crunch. В нем были опубликованы различные данные, и в том числе график количества стихийных бедствий. Согласно ему, примерно с 1900 года количество катастроф неуклонно росло, достигнув максимума к 2000-м годам. Но затем кривая показывает постепенный спад с общей тенденцией к снижению.



Бельгийские исследователи отмечают, что первая половина графика (восходящая) вовсе не означает реальное увеличение потопов и засух – это всего лишь количество зарегистрированных случаев. Как мы знаем, в начале прошлого века статистики никто не вел, и база данных постепенно пополнялась в течение десятилетий. С каждым годом сообщений о бедствиях поступало все больше – это связано с развитием телеграфа, радио, телевидения, а затем и интернета. За 100 лет ученые научились регистрировать почти 100% таких событий, и по-настоящему релевантными данными можно считать лишь цифры за последние два десятилетия – тот самый ниспадающий участок графика. Вот цитата из публикации: «...такая тенденция не позволяет делать осмысленные выводы относительно [...] усиления стихийных бедствий, вызванных изменением климата». Проще говоря, мы не только не знаем, растет ли количество катастроф на планете, но даже можем предположить, что оно все время уменьшается.

Одним словом, информационная эра, похоже, сыграла с человечеством злую шутку. Газеты, телеканалы, интернет-порталы все чаще публикуют новости о природных катаклизмах, но это происходит лишь потому, что читатели охотно потребляют такой контент. Особенно хорошо эти материалы сочетаются с информацией о глобальном потеплении, и вот уже все уверены в том, что природа все активнее пытается стереть человечество с лица Земли.

На самом же деле все обстоит ровно наоборот: уровень наводнений снижается, количество лесных пожаров уменьшается, а тайфуны налетают все реже. Конечно, и к этому выводу тоже можно отнестись скептически: не могут же все самые влиятельные организации мира сознательно пугать население планеты и искажать реальные факты.

Хотя...