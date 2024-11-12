Депутат Нилов заявил, что 28 декабря будет полурабочим днем в преддверии праздника

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

Суббота, 28 декабря, будет полурабочим днем, сообщил RT глава комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов.

По его словам, очевидно, что в большинстве случаев в этот день эмоционально люди будут в предпраздничном настроении. Нилов обратил внимание, что дискуссии о выходных перед Новым годом показывают необходимость законодательно закрепить 31 декабря нерабочим днем.

"Если бы 31 декабря был выходным днем, то не нужно было 28 декабря выходить на работу, потому что эти переносы бы не коснулись субботы и воскресенья", – отметил парламентарий.

Он напомнил, что у регионов нет полномочий для объявления 28 декабря выходным днем. Нилов объяснил, что это нужно делать через поправки к трудовому законодательству, либо правительство должно было это сделать в прошлом году.

Депутат напомнил, что в 2020 году, когда в России "была очередная календарная вакханалия", Владимир Путин рекомендовал всем регионам объявить 31 декабря выходным днем.

В связи с этим тему в целом Нилов считает хорошей. При этом, по его словам, она в очередной раз показывает, что неурегулированность вопроса трудового законодательства, связанного с 31 декабря, приводит к ежегодной дискуссии.

Ранее депутат Госдумы Станислав Наумов предложил сделать 28 декабря выходным днем, чтобы избежать шестидневной рабочей недели в конце года. Парламентарий считает, что это создаст дополнительный импульс развитию внутреннего семейного туризма. Наумов обратил внимание, что не во всех сферах есть необходимость выводить сотрудников на работу в последнюю субботу года. Он призвал создавать возможности, чтобы люди отдохнули.

В свою очередь, член комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Светлана Бессараб рассказала, что это не выгодно ни для экономики, ни для работодателей, ни для потребителей. По ее мнению, нынешний график рабочего времени достаточно сбалансирован. Кроме того, как она считает, за такой короткий период времени уже сложно что-то поменять.

В конце 2024 года россиян ждет шестидневка: она продлится с 23 по 28 декабря. При этом сотрудники будут отдыхать в понедельник, 30 декабря.

Между тем новогодние праздники в России продлятся 11 дней, с 29 декабря 2024 по 8 января 2025 года. В следующем году 4 и 5 января выпадают на субботу и воскресенье, в связи с этим их решено перенести на 2 мая и 31 декабря соответственно.

