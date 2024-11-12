Депутат Бессараб заявила о сложностях отмены шестидневной рабочей недели в конце года

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Член комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Светлана Бессараб рассказала Москве 24 о сложностях отмены шестидневной рабочей недели в конце года.

По ее мнению, нынешний график рабочего времени достаточно сбалансирован. Кроме того, как она считает, за такой короткий период времени уже сложно что-то поменять.





Светлана Бессараб член комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов У работодателей уже сформированы графики и если, допустим, какой-то производственный процесс уже запланирован, а рабочий день сделают выходным, то работодатель будет вынужден для продолжения производственного процесса оплатить сотрудникам выход на работу в двойном размере.

Бессараб подчеркнула, что это не выгодно ни для экономики, ни для работодателей, ни для потребителей, поскольку себестоимость продукции придется оплачивать своим кошельком, а она возрастет в связи с тем, что этот день придется оплачивать в двойном размере.

По словам депутата, если и устанавливать 28 декабря выходным днем, то заблаговременно – как минимум за три месяца, чтобы у работодателя был рабочий квартал, в течение которого он мог бы скорректировать рабочее расписание и распорядок каждого рабочего дня.

Сегодня, по ее мнению, уже достаточно поздно. Кроме того, она напомнила, что у россиян в этом году будут и так достаточно длительные выходные, которые они смогут провести вместе с детьми и старшими родственниками.

Ранее депутат Госдумы Станислав Наумов предложил сделать 28 декабря выходным днем, чтобы избежать шестидневной рабочей недели в конце года. Парламентарий считает, что это создаст дополнительный импульс развитию внутреннего семейного туризма.

Наумов обратил внимание, что не во всех сферах есть необходимость выводить сотрудников на работу в последнюю субботу года. Он призвал создавать возможности, чтобы люди отдохнули.

В конце 2024 года россиян ждет шестидневка: она продлится с 23 по 28 декабря. При этом сотрудники будут отдыхать в понедельник, 30 декабря.

Между тем новогодние праздники в России продлятся 11 дней, с 29 декабря 2024 по 8 января 2025 года. В следующем году 4 и 5 января выпадают на субботу и воскресенье, в связи с этим их решено перенести на 2 мая и 31 декабря соответственно.

