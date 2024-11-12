В ГД предложили отменить шестидневную рабочую неделю в конце года

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Депутат Госдумы Станислав Наумов предложил сделать 28 декабря выходным днем, чтобы избежать шестидневной рабочей недели в конце года, сообщает РИА Новости.

Парламентарий обратился с таким предложением к вице-премьеру Дмитрию Григоренко, подчеркнув, что это создаст дополнительный импульс развитию внутреннего семейного туризма. Он считает, что благодаря новогодним каникулам люди могут проводить время со своей семьей, вместе готовиться к празднику и планировать с близкими путешествие по стране.

Наумов обратил внимание, что не во всех сферах есть необходимость выводить сотрудников на работу в последнюю субботу года.

"На мой взгляд, последняя трудовая неделя в году не должна быть перегруженной. Я предлагаю 28-го, в субботу, на региональном уровне в зависимости от особенностей экономики принять решение о выходном дне. Я исхожу из приоритета производительности труда. Ничто не мешает руководителям так организовать работу в течение последней недели, чтобы за пять дней сделать то, что планируется сделать за шесть дней", – заявил Наумов.

Депутат добавил, что есть сферы, где дополнительные рабочие дни – необходимость. К примеру, это пищевая промышленность, где люди могут работать сверхурочно. По его мнению, такую работу нужно финансово поощрять.

При этом, в сферах, где это возможно, надо отпускать сотрудников, чтобы семьи с детьми могли раньше уехать куда-то на машине в своем регионе, сказал Наумов. Он призвал создавать возможности, чтобы люди отдохнули от завершения года.

В конце 2024 года россиян ждет шестидневка: она продлится с 23 по 28 декабря. При этом сотрудники будут отдыхать в понедельник, 30 декабря.

Между тем новогодние праздники в России продлятся 11 дней, с 29 декабря 2024 по 8 января 2025 года. В следующем году 4 и 5 января выпадают на субботу и воскресенье, в связи с этим их решено перенести на 2 мая и 31 декабря соответственно.

