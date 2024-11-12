Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Столичный портал потребителя поможет подготовиться к путешествию в новогодние выходные. Об этом рассказали в департаменте информационных технологий Москвы.

На платформе представлена вся информация о туристических услугах, а также опубликованы советы экспертов о том, как защитить права в спорных ситуациях с продавцами и исполнителями услуг.

"Собираясь в поездку, мы надеемся, что она запомнится только положительными эмоциями и яркими впечатлениями. <...> Материалы ресурса подскажут, на что обратить внимание как на этапе планирования, так и в период самого отдыха. Поиск информации не займет много времени. Достаточно зайти в один из тематических разделов или ввести запрос в строку поиска", – отметили в пресс-службе ведомства.

Так, в разделе "Транспортные услуги" можно получить полезную информацию о покупке билетов. Пользователям расскажут об особенностях путешествия на железнодорожном транспорте, а также о том, где лучше приобретать билеты на авиарейсы.

Эксперты также подготовили отдельный материал о том, что делать пассажирам в случае задержки рейсов или их отмены. Кроме того, в некоторых ситуациях туристы могут вернуть билет, купленный по невозвратному тарифу.

Другой важный этап при планировании путешествий – это выбор места проживания. На портале потребителя есть раздел "Гостиничные услуги", где собраны все необходимые инструкции. Так, например, можно найти информацию о порядке заключения договора с гостиницей, бронировании отелей через приложения и защите прав, если есть претензии к обслуживанию.

Рекомендации по посещению кафе, ресторанов и баров доступны в разделе "Услуги общественного питания". Эксперты советуют, на что обратить внимание, а также рассказывают, какую информацию гость вправе запросить.

В разделе "Туристские услуги" собрана информация для путешественников, которые оформили путевку. Специалисты объясняют, чем отличаются пакетные туры от индивидуальных, и предупреждают о нюансах договора. Эксперты рассказывают, как приобрести тур, который включает билеты, трансфер, проживание и медстраховку.

Желающим помогут разобраться, чем турагент отличается от туроператора, и предусмотреть возможные риски. О порядке предъявления претензий к туристическому продукту можно узнать в другой статье.

Портал потребителя успешно работает с 2022 года. Он был создан правительством Москвы и управлением Роспотребнадзора по столице. В настоящее время на платформе размещено более 230 материалов на различные темы: статьи, инструкции, видеоматериалы, вебинары и обучающие курсы. Они подготовлены экспертами по запросам москвичей.

Ранее президент Национальной ассоциации специалистов событийного туризма Олег Алексеев рассказал об ошибках, которые чаще всего совершают в путешествиях российские туристы. По ее словам, среди таких трудностей нередко встречаются проблемы, связанные с медициной и несчастными случаями.

