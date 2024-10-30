Эксперт Алексеев рассказал о важности медицинской страховки в путешествии

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Среди наиболее частых ошибок среди российских путешественников встречаются проблемы, связанные с медициной и несчастными случаями. Об этом сообщает Pravda.Ru, ссылаясь на президента Национальной ассоциации специалистов событийного туризма Олега Алексеева.

"Нужно медицинскую страховку оформлять обязательно", – добавил эксперт.

Алексеев отметил, что среди прочих проблем существуют вопросы коммуникации. При путешествии в другие страны нужно тщательнее подготовиться либо заранее знать необходимые языки.

Перед поездкой стоит изучить, что это за страна, кто там живет, как передвигаются и отдыхают, где можно ночевать и как получить медицинскую помощь. Также стоит обратить внимание на средства передвижения, логистику, вопросы страхования.

"Если на это нет времени и нет возможностей, надо обращаться к специалистам. Сегодня есть такое понятие, как "тревел-менеджер", – заметил Алексеев.

Заниженная стоимость путевки или низкая цена на проживание в отеле должны насторожить туристов, так как это признаки мошеннической схемы, предупреждали ранее туроператоры. С такими компаниями лучше не сотрудничать, так как за малую стоимость предлагается сразу много услуг, а чаще всего их можно увидеть только в Сети, а не вживую.

