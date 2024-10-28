"Болотинг" начал набирать популярность среди россиян

В России появился новый вид отдыха, получивший название "болотинг", сообщает телеканал Москва 24. Такое направление экотуризма набирает популярность среди любителей дикого отдыха. Люди ходят по топкой поверхности, а некоторые даже решаются погрузиться в трясину.

Туристы едут на болота, чтобы уединиться с природой. Любитель такого вида отдыха Владислав рассказал телеканалу, что умеет ориентироваться на болоте по цвету мха. По его словам, чем он светлее, тем меньше вероятность провалиться.

"Это не спортивный туризм, это такой городской выход, когда городской житель выбирается за город погулять, походить, потому что это круто. Во-первых, ты оказываешься за пределами Москвы. Я в Москве все-таки нахожусь большую часть своего времени. Есть возможность подышать свежим воздухом, посмотреть на какой-то другой вид, сделать какой-то релакс для себя психологический, ментальный", – поделился мужчина.

Специалисты предупреждают, что такой вид отдыха может быть особенно опасен для неподготовленных туристов, поэтому без инструктажа лучше на прогулки по болоту не выходить. Руководитель туристического клуба Екатерина напомнила, что опасность есть в любом походе.

"В принципе в лесу опасно. Это все живая природа, и конечно, опасность есть, особенно если вы любитель приключений, который не знает, как нужно ходить по болоту, и у которого очень сильно этот дух приключений играет. Естественно, можно провалиться, просто вопрос о знании. Если вы знаете, как выбираться из трясины, если вы можете, пока идете по болоту, проверять, где можно идти, где нельзя, если вы изучаете рельеф и по нему понимаете, куда надо идти, куда нет, тогда опасность минимизируется", – подчеркнула она.

Гиды уже монетизировали новое направление и начали набирать группы по 15–20 человек. Среди них – Виктория, которая уже второй год проводит такие туры по Подмосковью. По ее словам, сезон длится круглый год. Самый активный сезон – с апреля по ноябрь. С декабря по март туристов меньше, однако зимние походы тоже достаточно популярны, подчеркнула она.

В России болотами занято около 10% территории. Немало болот расположены на природных территориях столицы. Тем не менее любители экстремальных прогулок предпочитают выезд за город.

Специалисты рекомендуют готовиться к "болотингу". В частности, следует надевать резиновые сапоги или трекинговые ботинки, любую прогулочную одежду по погоде, но иметь при себе запасную. Она пригодится, если намокнуть. Инструкторы утверждают, что тратиться на специальное снаряжение не нужно. Цена самой экскурсии составляет не больше 2–3 тысяч рублей.

Маркетолог Максим Щербаков рассказал, что раньше было очень модно отправляться в премиальные путешествия. Сейчас же, наоборот, идет тренд на что-то экономное и необычное.

"Если раньше мы хотели отправиться на море, полежать, отдохнуть, то сейчас, наоборот, интересно исследовать новые места. У людей есть такой интерес, есть такая потребность попробовать что-то такое, о чем мы уже слышали, но никогда не видели и никогда не пробовали. Это общая тенденция, и в ней также возникают такие микронаправления, как "болотинг", "монастыринг" и "избинг".

Ранее в России вошел в моду новый вид отдыха для зумеров – "монастыринг". Молодые люди уезжают в святые места, чтобы пожить в тишине и подумать о смысле жизни. Маркетолог Щербаков рассказал, что "монастыринг" стал результатом политики российских властей на традиционные ценности и "на все русское".

Между тем тренд на отдых в монастырях в основном популярен среди подростков и людей младше 30 лет. Они посещают службы, интересуются христианской литературой и проводят время наедине со своими мыслями.

По мнению специалистов, подобная практика действительно способна успокоить, а также помочь сосредоточиться и разобраться в себе. Таким образом, людям удается справиться с выгоранием и депрессивными мыслями.

До этого в России также появился тренд на "избинг" – деревенский отдых в традиционных домах, стилизованных под избы XIX века. Такой формат предлагают в разных регионах – можно не только отдохнуть на природе, но и косить сено, колоть дрова и доить коров. При этом вице-президент Российского союза туриндустрии Дмитрий Горин рассказал, что такой вид отдыха не самый дешевый – стоимость одной ночи может начинаться от 20 тысяч рублей в сутки.