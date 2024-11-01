АТОР: россияне будут вынуждены потратить 200 тыс рублей на отдых за границей в Новый год

Эксперты рассказали, во сколько россиянам обойдется отдых за границей на Новый год

Россияне будут вынуждены отдать по меньшей мере 200 тысяч рублей за отдых за границей в новогодние праздники, рассказал Москве 24 вице-президент по международному туризму Ассоциации туроператоров России Артур Мурадян.

Самые бюджетные варианты зарубежного отдыха в новогодний период за год подорожали на 15%. По словам эксперта, одним из недорогих направлений для российских туристов остается Шри-Ланка. Там в среднем в сутки путешественники тратят 5–10 долларов (от 500 до 1 000 рублей). При этом во время отдыха в Объединенных Арабских Эмиратах (ОАЭ) эта сумма достигает 50–100 долларов (от 4 500 до 10 000 рублей).

Эксперт также обратил внимание, что пляжный отдых длительностью около 7 дней в любимом россиянами Дубае обойдется по меньше мере в 600 тысяч рублей.

Также специалист назвал интересным для россиян направлением Египет. По данным Мурадяна, полетных программ на этом направлении в нынешнем сезоне будет больше, чем в прошлом, а конкуренция всегда ведет к снижению цен. На этом фоне поездка в Египет может обойтись в 180 тысяч рублей. Однако отдых в Новый год может стать несколько дороже, поскольку многие отели включают в стоимость пребывания праздничный ужин, от которого не всегда можно отказаться.

Вместе с тем позицию одного из самых популярных направлений сохранит за собой Таиланд. При этом из числа новых стран, куда могут отправиться российские путешественники, специалист выделил Китай, в частности остров Хайнань, куда не требуется виза. Стоимость билетов в новогодние праздники может подняться с 40 до 60–70 тысяч рублей, однако сам отдых длительностью в 10 дней обойдется россиянам в 220–250 тысяч рублей.

Кроме того, круглогодичным направлением для российских туристов стала Турция. В новогодний период граждане России направляются туда не столько для того, чтобы купаться в море, хотя погода это позволяет, сколько для того, чтобы провести время в отеле типа "все включено". Динамика цен на отдых в этой стране демонстрирует рост на 6% к стоимости 2023 года.

При этом Мурадян посоветовал приобретать туры на новогодние праздники как можно раньше, поскольку так они будут наиболее выгодными. Вместе с тем поездка не в сам Новый год, а чуть позже, например с 15 января, может обойтись россиянам значительно дешевле, подчеркнул эксперт. Экономия при таком выборе составит до 40%.

Ранее президент Национальной ассоциации специалистов событийного туризма Олега Алексеева рассказала об ошибках, которые чаще всего совершают в путешествиях российские туристы. По ее словам, среди таких трудностей нередко встречаются проблемы, связанные с медициной и несчастными случаями.

