Москвичи смогут выиграть отдых в пятизвездочном отеле

Фото: пресс-служба комитета по туризму города Москвы

Жители Москвы смогут принять участие в конкурсе "Однодневные ретриты для москвичей", пишет пресс-служба Мостуризма.

Специальный проект запущен комитетом по туризму столицы совместно с организаторами ежегодной премии правительства города в области туризма и гостеприимства "Путеводная звезда". В конкурсе смогут принять участие все жители города.

"Нужно на странице проекта touristinmoscow.ru рассказать, за что вы любите Москву, и поделиться локациями, которые вас вдохновляют. В письме должно быть не менее 300 слов", – озвучили условия в Мостуризме.

Заявки будут приниматься до 9 ноября, а результаты объявят 12 ноября. Лучшие истории опубликуют в "Russpass Журнале", а 5 победителям предложат ночь в пятизвездочных отелях Carlton, Radisson или Lotte Hotel, завтрак в Lotte Hotel, а также обзорную экскурсию от "Москвы глазами инженера".

Ранее участники проекта "Активный гражданин" получили возможность проголосовать за лауреатов премии "Путеводная звезда". Опрос продолжается до 18 ноября. Москвичи смогут выбрать победителей в 7 категориях, назвав лучшие рестораны, детские программы и экскурсии. Всего в этом году для участия подано более 480 заявок.

