Москва попала под влияние теплого североатлантического циклона

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

Москва оказалась в теплом секторе североатлантического циклона, рассказал в телеграм-канале ведущий специалист центра погоды "Фобос" Михаил Леус.

"В такой ситуации сегодня (13 ноября. – Прим. ред.) ожидается преимущественно облачная погода, обойдется без существенных осадков", – отметил синоптик.

По словам Леуса, прошедшей ночью атмосферный фронт отметился снегопадом в некоторых районах столичного региона, но количество осадков не достигло даже 1 миллиметра.



Между тем 13 ноября в Москве ожидается от 1 до 3 градусов, а по области – от 0 до 4. Западный ветер будет дуть со скоростью 3–8 метров в секунду, а атмосферное давление будет падать и составит 753 миллиметра ртутного столба, что все еще выше нормы.

"В четверг (14 ноября. – Прим. ред.) небольшие осадки возможны лишь в вечерние часы, а температура составит 0–2 градуса", – заключил Леус.

Ранее синоптики спрогнозировали небольшое повышение температуры в Москве и Подмосковье в выходные, 16 и 17 ноября. Днем в субботу будет от 4 до 5 градусов, что на 3 градуса выше нормы. Также этому будет способствовать теплый воздух из Атлантики. Однако понижение давления приведет к тому, что с четверга начнутся осадки.

