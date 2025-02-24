Scitechdaily: недостаток витамина В12 может вызвать когнитивные нарушения

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Дефицит витамина В12 грозит снижением когнитивных способностей и повреждением клеток мозга. Об этом сообщает Pravda.Ru со ссылкой на Scitechdaily.

Исследование когнитивных способностей пожилых людей с низким содержанием витамина В12 провели ученые Калифорнийского университета. Они выявили у них признаки неврологических и когнитивных нарушений. В то же время у людей наблюдались проблемы с выполнением тестов на скорость когнитивной и зрительной обработки информации.

Как сообщил ученый Ари Грин, проводившиеся ранее исследования по определению необходимого количество витамина В12, вероятно, не учитывали проявления его уровня, которые могут влиять на людей, не вызывая очевидных симптомов.

Ранее врач-диетолог, доктор медицинских наук Марият Мухина рассказала, что жирная рыба, чай матча, куркума и шоколад помогут пожилым поддержать здоровье мозга. По ее словам, куркума способна замедлять процессы старения органа.

В свою очередь, британские ученые экспериментально доказали, что плохие воспоминания постоянно крутятся в голове из-за недостатка сна. Для этого нейрофизиологи протестировали почти сотню здоровых взрослых.