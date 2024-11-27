Диетолог Мухина назвала продукты, замедляющие старение мозга

27 ноября, 18:49Общество
Фото: depositphotos/olinchuk
Жирная рыба, чай матча, куркума и шоколад помогут поддержать здоровье мозга пожилым. Об этом Москве 24 рассказала врач-диетолог, доктор медицинских наук Марият Мухина.
По ее словам, куркума способна замедлять процессы старения органа.
"Она содержит антиоксидант куркумин, который обладает противовоспалительными свойствами, улучшает когнитивные функции и замедляет старение мозга", – указала врач.
В качестве полезного десерта Мухина посоветовала употреблять пожилым темный горький шоколад.
"Он полезен содержанием антиоксидантов, поднимает настроение. Благодаря теобромину улучшаются когнитивные функции, концентрация внимания и тонус. Нужно буквально 30–50 граммов в день", – отметила эксперт.
Из напитков врач выделила зеленый чай матча: он содержит антиоксиданты, улучшает концентрацию внимания и повышает когнитивные функции.
"Одной-двух чашек в день будет достаточно", – добавила Мухина.
Ранее китайские ученые выяснили, что люди, которые выглядят старше своего возраста и имеют большое количество морщин, более подвержены деменции. Отмечается, что морщины в области глаз могут быть связаны с ухудшением когнитивных функций. У людей с большим их количеством риск появления проблем с вниманием и памятью увеличивается в 2,5 раза.