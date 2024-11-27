Диетолог Мухина назвала продукты, замедляющие старение мозга

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Жирная рыба, чай матча, куркума и шоколад помогут поддержать здоровье мозга пожилым. Об этом Москве 24 рассказала врач-диетолог, доктор медицинских наук Марият Мухина.

По ее словам, куркума способна замедлять процессы старения органа.

"Она содержит антиоксидант куркумин, который обладает противовоспалительными свойствами, улучшает когнитивные функции и замедляет старение мозга", – указала врач.



Марият Мухина врач-диетолог, доктор медицинских наук В рационе обязательно должен быть лосось и другая жирная рыба. Они богаты омега-3 полиненасыщенными жирными кислотами. Регулярное употребление рыбы улучшает память и снижает риск деменции. Лучше всего есть ее ежедневно в количестве 100–150 граммов.

В качестве полезного десерта Мухина посоветовала употреблять пожилым темный горький шоколад.

"Он полезен содержанием антиоксидантов, поднимает настроение. Благодаря теобромину улучшаются когнитивные функции, концентрация внимания и тонус. Нужно буквально 30–50 граммов в день", – отметила эксперт.

Из напитков врач выделила зеленый чай матча: он содержит антиоксиданты, улучшает концентрацию внимания и повышает когнитивные функции.

"Одной-двух чашек в день будет достаточно", – добавила Мухина.

Ранее китайские ученые выяснили, что люди, которые выглядят старше своего возраста и имеют большое количество морщин, более подвержены деменции. Отмечается, что морщины в области глаз могут быть связаны с ухудшением когнитивных функций. У людей с большим их количеством риск появления проблем с вниманием и памятью увеличивается в 2,5 раза.