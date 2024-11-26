ART: ранние морщины могут говорить о склонности к деменции

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Специалисты из Фуданьского университета в Китае провели исследование и обнаружили, что у людей, которые внешне выглядят старше своего возраста и имеют большое количество морщин, значительно повышается вероятность развития различных форм старческой деменции. Об этом сообщает "Московский комсомолец" со ссылкой на журнал Alzheimer’s Research and Therapy.

В исследовании приняли участие более 200 тысяч человек, оно длилось восемь лет. Ученые наблюдали за состоянием 64-летних участников, оценивая их внешний вид и восприятие окружающими. Было зарегистрировано около шести тысяч случаев деменции.

У людей, чей внешний вид не соответствует их возрасту, вероятность развития деменции увеличивается на 61%, а болезни Альцгеймера – на 23%. Также возрастает риск возникновения других форм старческого слабоумия – до 74%, выяснили ученые.

В рамках исследования они изучили фотографии 612 человек среднего возраста (примерно 63 года). Оказалось, что морщины в области глаз могут быть связаны с ухудшением когнитивных функций. У людей с большим количеством таких морщин риск возникновения проблем с вниманием и памятью увеличивается в 2,5 раза.

Ранее эндокринолог Галина Смирнова предупредила, что недостаток фолиевой кислоты может способствовать развитию онкологии и болезни Альцгеймера. Специалист объяснила, что в таком случае нарушаются процессы формирования клеток, а также расщепления вредных аминокислот и создания эритроцитов.

Врач обратила внимание, что беременным следует очень внимательно следить за уровнем фолиевой кислоты, поскольку ее дефицит может привести к дефектам нервной трубки и ущемлению спинного мозга у ребенка.