Врач Жиляев назвал продукт для профилактики деменции

Фото: depositphotos//tristantan71

Пальмовое масло используют для профилактики дефицита витамина А, оно содержит в том числе витамин Е, который помогает при борьбе с деменцией. Об этом сообщает "Доктор 24" со ссылкой на врача-диетолога и эндокринолога Виктора Жиляева.

По словам эксперта, пальмовое масло используется в составе многих продуктов, но при этом не все они опасны. Содержащийся в нем витамин Е является мощным антиоксидантом, который предотвращает окисление жиров в организме и профилактирует различные заболевания.

Жиляев уточнил, что продукт достаточно калорийный, в нем содержится около 900 калорий на 100 граммов. Основная опасность такого масла заключается в его нагревании до температуры более 200 градусов. В подобных условиях оно выделяет канцерогены, которые повышают риск развития рака.

"Если рассматривать состав мороженого, то в него действительно могут добавить пальмовое масло вместо молочного жира. Так производители удешевляют стоимость продукта. Обычно на нем пишут "растительное масло" либо "заменитель молочного жира", – сказал врач-диетолог.

Специалист добавил, что подобное мороженое можно спокойно употреблять, поскольку оно не подвергается тепловой обработке.

Ранее врач-гастроэнтеролог Дарья Утюмова заявила, что продукты быстрого приготовления необходимо есть не чаще одного раза в месяц. Подобная еда, как правило, содержит сушеные овощи, лапшу или картофель, а также приправу или сухой бульон, отметила она.